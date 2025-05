Nome da pré-lista de Ancelotti sofre lesão, fica fora da convocação e para web

Endrick está fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira. Nesta domingo (18), o jovem de 18 anos foi substituído com dores musculares na partida contra o Sevilla por La Liga, e os exames desta quarta-feira detectaram lesão - que não é simples. Desta forma, o jogador não terá condições de retornar a tempo para jogar pela Seleção nos primeiros jogos de Ancelotti com a Amarelinha. A notícia virou assunto na web.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no tendão conjunto dos isquiotibiais da perna direita. Aguardando evolução", disse a nota oficial do Real Madrid sobre a situação do brasileiro. Endrick vai perder os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo."

O jornal "As", da Espanha, destaca que o jogador pode ficar até dois meses fora por conta da lesão muscular noticiada, e inclusive perder a disputa da Copa do Mundo de Clubes, em junho. Realisticamente falando, Endrick não deve voltar antes de uma hipotética semifinal do torneio.

Endrick cumprimenta Ancelotti ao ser substituído em Real Madrid x Mallorca, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Números de Endrick pela Seleção Brasileira, agora de Ancelotti

Endrick começou sua trajetória com a camisa da Seleção Brasileira de forma eletrizante. Foram dois gols nos dois primeiros amistosos de Dorival, contra Espanha e Inglaterra. Após o início animador, o jovem não conseguiu se firmar no time titular e oscilou, tendo uma campanha abaixo da média na Copa América. No total, foram 14 jogos, com três gols para o brasileiro. Agora, cabe a Ancelotti recuperar o futebol de Endrick na Seleção Brasileira - mas fica para a próxima convocação.