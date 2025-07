Sem vencer depois da pausa do Mundial, Vasco volta a rondar o Z-4

O empate por 1 a 1 com o Internacional no domingo (27), pela 17ª rodada do Brasileirão, acabou marcado pela expulsão do goleiro Léo Jardim, por cera. Mas o resultado final representou o terceiro jogo sem vitória do Vasco no Brasileirão, o que deixa o clube mais uma vez à beira da zona de rebaixamento.

➡️Goleiro expulso por cera: caso como o do Vasco não é tão incomum

Desde que o Brasileirão voltou após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco jogou três vezes e marcou apenas dois pontos. O time foi derrotado pelo Botafogo por 2 a 0 no Mané Garrincha; empatou por 1 a 1 com o Grêmio, em São Januário; e repetiu o escore com o Internacional, no Beira-Rio.

Se forem considerados os jogos válidos pela Sul-Americana, o jejum do Vasco chega a cinco partidas, já que o time foi goleado por 4 a 0 no jogo de ida do play-off de oitavas de final contra o Independiente del Valle, e empatou por 1 a 1 a partida de volta.

Diniz: 'Resultados não acompanham produção do Vasco'

Pelo Brasileirão, o Vasco tem dois jogos atrasados — as partidas diante do Juventude, pela 14ª rodada, e Bahia, pela 16ª, foram adiadas —, mas fazendo um recorte das últimas três partidas efetivamente disputadas o time só conseguiu desempenho melhor que os de Bragantino, Juventude, Atlético-MG e Fluminense, que perderam os últimos três jogos. Assim como o cruz-maltino, Sport e Corinthians empataram os dois jogos mais recentes.

A falta de vitórias deixa o time na 16ª colocação, com 15 pontos, mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento. Apesar disso, o técnico Fernando Diniz considera que o Vasco vem fazendo bons jogos.

— Os resultados não estão acompanhando a produção do time nas partidas. Poderíamos ter vencido o Grêmio por 3 a 0, o Del Valle também, talvez até classificar. E hoje (domingo) também. Não soubemos aproveitar as chances. É o que eu quero. O time continuar produzindo e na defesa não termos nenhum vacilo — ponderou Diniz.

— Não temos oscilado no rendimento. Temos oscilado mais no resultado que no rendimento. Acho que os jogadores estão muito comprometidos, precisamos muito da ajuda do nosso torcedor. A bola vai entrar, não dá para ficar discutindo o resultado.