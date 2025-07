Atitudes de Memphis evidenciam desgaste no Corinthians

A derrota do Corinthians por 2 a 0 contra o São Paulo, na noite deste sábado (19), evidenciou ainda mais o clima de instabilidade que Memphis vive no clube alvinegro. Substituído no intervalo, o jogador não subiu ao banco de reservas para acompanhar a segunda etapa no Morumbis.

continua após a publicidade

Após o jogo, Memphis arrumou suas coisas e foi o primeiro a deixar o vestiário, onde se encaminhou para a saída do estádio. O atleta não chegou a ir embora de fato e retornou para uma última conversa com os atletas antes de deixar o MorumBis.

O Corinthians tem valores relacionados a bonificação do título do Paulistão para acertar com Memphis, cerca de R$ 4 milhões estão atrasados. Por outro lado, o atleta faltou no treinamento do último dia 9, sem qualquer justificativa.

continua após a publicidade

A relação entre o atleta e o Corinthians começa a ganhar contornos de crise. Internamente, os jogadores dizem que a situação está resolvida, mas não conseguem justificar as atitudes. Um exemplo foi a fala de Romero após o Majestoso.

— Não, ele pediu desculpas depois do treinamento, ele falou o porquê, mas não deu nada. É claro que tentamos ganhar todos os jogos, não só o Memphis, claro que ele tem um nome pesado dentro do elenco, mas aqui todo mundo é igual, a gente quer o melhor para o Corinthians. Hoje aconteceu com ele a troca, mas pode acontecer com os outros, é normal isso, ninguém é maior do que ninguém aqui, a camisa do Corinthians está em primeiro lugar, isso a gente sempre fala, todo mundo sabe disso, a gente tem que respeitar todo mundo — disse o jogador paraguaio na zona mista do MorumBis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis chegou ao Corinthians no ano passado (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Dificuldades econômicas

O contrato de Memphis com o Corinthians tem duração até metade de 2026. Contratado no ano passado, o holandês recebe, além de seu salário, premiações por participação em gols e outras bonificações.

A nova diretoria quer manter o jogador, mas reconhece que o contrato é pesado e precisa fazer verdadeiras ginásticas financeiras para quitar as pendências. A chance de renegociar os valores é considerada remota, já que há o entendimento de que Memphis dificilmente aceitaria novos termos.

O episódio deste sábado escancara o desafio que o Corinthians terá para administrar uma relação delicada com um de seus principais nomes. Entre pendências financeiras e episódios de indisciplina, o clube tenta evitar que um desgaste interno ganhe proporções ainda maiores.