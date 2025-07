Pelo Cruzeiro, goleiro Cássio enfrenta Corinthians pela primeira vez

Depois de 61 jogos com a camisa do Cruzeiro e de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Juventude, o goleiro Cássio terá um compromisso especial nesta quarta-feira (23): enfrentar o Corinthians, clube que defendeu por mais de 12 anos. A partida será na Neo Química Arena, às 19h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a Raposa defende a liderança, com 33 pontos, três à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos.

Contratado pelo Cruzeiro em maio do ano passado, Cássio não participou dos dois jogos contra o Corinthians, pelo Brasileirão de 2024, e agora enfrenta pela primeira vez o ex-clube. O goleiro definiu a saída do Timão em 17 de maio e, já acertado com a Raposa, chegou a Belo Horizonte quatro dias depois.

A apresentação oficial, na Toca da Raposa 2, ocorreu em 20 de junho, e a inscrição no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF pôde ser feita apenas em 10 de julho, com a abertura da janela de transferências. Por pouco, Cássio não estreou pelo Cruzeiro justamente diante do Corinthians: as duas equipes se enfrentaram em 7 de julho, no Mineirão, pelo turno do Brasileiro, com vitória celeste por 3 a 0.

A primeira partida de Cássio pelo Cruzeiro foi duas rodadas depois, a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, dia 13 de julho, no Independência (o Mineirão estava alugado para um show) – nesse jogo, também estrearam o meia Matheus Henrique e o atacante Lautaro Diaz.

Cássio sofreu apenas nove gols neste Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O jogo pelo returno do Brasileirão do ano passado, entre Cruzeiro e Corinthians, foi disputado em 20 de novembro, na Neo Química Arena (derrota celeste por 2 a 1), mas Cássio ficou de fora porque o técnico da Raposa, Fernando Diniz, optou por escalar um time reserva, já que, três dias depois, o Cruzeiro faria a final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, em Assunção (perdeu por 3 a 1).

Cássio é destaque no Cruzeiro e ídolo no Corinthians

Cássio enfrenta o Corinthians agora em seu melhor momento no Cruzeiro. Depois de um início de temporada conturbado, com algumas falhas e muitas críticas, o goleiro vem se destacando com boas atuações que fazem da defesa celeste a terceira melhor do Brasileiro, com apenas nove gols sofridos em 15 gols, atrás somente de Flamengo (cinco gols sofridos) e Botafogo (sete).

Nos atuais 10 jogos de invencibilidade do Cruzeiro no Brasileiro, Cássio sofreu apenas três gols, contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio.

Pelo Corinthians, Cássio disputou 712 partidas, e é o goleiro que mais atuou pelo clube. Um dos maiores ídolos da história corintiana, Cássio conquistou nove títulos: quatro Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), dois Brasileiros (2015 e 2017), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Cássio fez 712 jogos com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

A última partida de Cássio na Neo Química Arena foi o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pela primeira rodada do Brasileirão de 2024, em 14 de abril.