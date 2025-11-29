A Copa do Rei Saudita está na sua fase mais aguda com a realização das quartas de final. Após a vitória do Al-Khlood sobre o Al-Khaleej, e o triundo do Al-Ahli contra o Al-Qadisiya nos pênaltis, a competição aguarda os jogos de Al-Hilal e Al-Ittihad neste sábado (29). Enquanto a equipe de Simone Inzaghi encara o Al-Fateh, o clube liderado por Benzema, Kanté e Fabinho duelam contra o Al-Shabab.

As equipes chegam como principais favoritos, com elencos fortes e tradição no torneio. Além deles, Al-Ahli e Al-Shabab também aparecem como postulantes ao título. Com jogos únicos, sorteios a cada fase e equilíbrio entre os participantes, a competição segue despertando o interesse do público e se consolidando como um marco anual no calendário esportivo do país.

Al-Hilal x Al-Fateh

O Al-Hilal vive temporada avassaladora não apenas no Campeonato Saudita e na Champions Asiática, como também na Copa do Rei da Arábia Saudita. Com brilho dos brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, o time da Lua Crescente chegou nas quartas após bater no Al-Adalah nos 16 avos de final, e no Al-Okhdood nas oitavas. Agora, o clube encara o Al-Fateh neste sábado (29), às 11h40 (de Brasília).

O Al-Hilal busca crescer na competição e tentar chegar na final após ter caído para o Al-Ittihad nas quartas de final da temporada passada. Mais tarde, o clube de Jidá seria campeão posteriormente após um jejum de sete anos.

Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Al-Najma por 4 a 2 (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Além da Copa do Rei, o Al-Hilal ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita, com 23 pontos. Mesmo invicto, o clube está a quatro pontos atrás do Al-Nassr, que segue com 100% de aproveitamento na competição. Enquanto isso, na fase de liga da Champions da Ásia, o time comandado por Simone Inzaghi goleou o Al-Shorta Bagdad, por 4 a 0, com dois gols de Marcos Leonardo.

Al-Ittihad x Al-Shabab

Atual campeão do Campeonato Saudita e da Copa do Rei, o Al-Ittihad recebe o Al-Shabab neste sábado, às 14h30 (de Brasília), para saber quem avança à semifinal. Apesar dos grandes feitos recentes, o clube do artilheiro Karim Benzema vive início de temporada abaixo do esperado.

O Al-Ittihad ocupa a sétima posição da Saudi Pro League, com 14 pontos em nove rodadas (quatro vitórias, dois empates e três derrotas). Mesmo no início do campeonato, clubes como Al-Nassr e Al-Hilal tiveram um forte início e os Tigres precisarão de grande recuperação.

Assim como na liga, a fase do Al-Ittihad não é boa na Champions Asiática: ocupa a oitava colocação da fase de liga — a última que classifica para o mata-mata da competição. Porém, na Copa do Rei, o clube de Sérgio Conceição teve a vitória mais expressiva do torneio, avançando sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final.

Al-Ittihad se sagrou o grande campeão da Arábia Saudita pela 10ª vez na temporada passada (Foto: Reprodução/X)

Cronograma da Copa do Rei da Arábia Saudita

Até o momento, a competição está sendo disputada nas quartas de final, com Al-Hilal e Al-Ittihad precisando completar os seus jogos na tentativa de avançar de fase. As datas exatas para as semifinais e a final do torneio não foram divulgadas pela Federação Saudita de Futebol. Porém, as semis devem acontecer entre março e abril de 2026, com a decisão prevista para o dia 30 de maio de 2026.

Essas datas seguem o padrão das últimas temporadas e estão alinhadas ao encerramento do calendário do futebol saudita, que costuma concluir suas competições nacionais até o fim de maio.

O sorteio das chaves de cada fase será realizado algumas semanas antes dos jogos, definindo os confrontos e mandos de campo. Como de costume, o modelo será de eliminação direta, mantendo o suspense e a emoção característicos da competição.

