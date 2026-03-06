Endrick completa um mês sem marcar gols no Lyon às vésperas da convocação

Eliminado na Copa da França com o Lyon, Endrick completou um mês sem marcar gols às vésperas da convocação da Seleção Brasileira. Em nove partidas disputadas, o atacante balançou as redes cinco vezes, mas somente em três partidas diferentes.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com isso, Endrick vive uma seca de quatro jogos sem marcar gols após um início meteórico com a camisa do Lyon. Coincidentemente, a equipe vive sua pior fase desde a chegada do brasileiro com duas derrotas consecutivas na Ligue 1 e a eliminação nos pênaltis para o Lens na Copa da França.

Com o objetivo de retornar à Seleção Brasileira e brigar por uma vaga na Copa do Mundo, Endrick ainda tem chance de dar uma resposta em campo. O Lyon tem mais três partidas a serem disputadas antes do dia 16 de março, que será quando Carlo Ancelotti convocará 26 jogadores para os amistosos contra França e Croácia.

Início meteórico de Endrick no Lyon e pressão da imprensa

Nos cinco primeiros jogos com a camisa do Lyon, Endrick havia marcado cinco gols e contribuído com duas assistências. Os números eram excelentes e recolocavam o centroavante na discussão por uma vaga na Seleção Brasileira.

No entanto, o atacante conseguiu dar apenas duas assistências nos últimos quatro jogos, sendo ambas na derrota do Lyon para o Olympique Marseille, na Ligue 1. E em meio a alta expectativa criada, a cobrança também é grande.

Após a eliminação na Copa da França, Endrick foi chamado de "fantasma" pelo "L'Équipe" por conta de sua atuação discreta diante do Lens. Uma coluna do "Marca" também foi na mesma linha e afirmou que o brasileiro esteve "invisível" na partida.

Números de Endrick no Lyon após nove jogos (Arte: NotebookLM)

Jogos mais importantes pela frente

O Lyon via a Copa da França como uma possibilidade factível de título, principalmente após as eliminações de PSG, Monaco e Olympique Marseille. No entanto, a competição era a menos prestigiada internamente pelo clube francês.

A equipe de Paulo Fonseca está mais focada na Ligue 1 e na Europa League visando uma vaga na próxima edição da Champions League. Nesta reta final de temporada, Endrick precisará provar sua importância e seu valor em um calendário com jogos importantes pela frente.

Neste domingo (8), Endrick tem a chance de encerrar o jejum de gols diante do Paris FC, pelo Ligue 1, às 16h45 (de Brasília). Caso contrário, o jogador pode se ver mais distante dos seus objetivos pessoais, mas também de atingir as metas coletivas do clube.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.