Emiliano Martínez, do Aston Villa, aparenta infringir as regras da Federação Inglesa de Futebol (FA) relacionadas à promoção de empresas de apostas. Em matéria publicada pelo portal "The Athletic" nesta sexta-feira (6), o argentino teria descumprido as normas vigentes no país ao atuar como garoto-propaganda de um site de apostas sediado na Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo comunicado da "Bplay", site de apostas esportivas argentino, Martínez tornou-se embaixador da marca há mais de um ano e meio. Uma publicação no portal da empresa, de junho de 2024, apresenta o goleiro como representante da plataforma e faz referência a um comercial estrelado pelo atleta de 33 anos.

continua após a publicidade

Em outra campanha, lançada em outubro de 2025, Martínez aparece ao lado do irmão, Alejandro, piloto profissional de automobilismo, ambos vestindo os uniformes um do outro. Além disso, o arqueiro ganha destaque no site e nas redes sociais da "Bplay", fundada em 2020 e operada de forma regulamentada no país.

Contudo, as regras da FA estabelecem que "um participante individual, quando agindo em caráter pessoal, não poderá anunciar ou promover qualquer atividade de apostas proibida pelas Regras E8.1, E8.2 ou E8.4". Essas normas impedem jogadores de apostar em partidas, ligas ou competições nas quais atuem ou possam exercer influência.

continua após a publicidade

É justamente esse ponto que pesa no caso de Emiliano. Além de torneios na Argentina e na Europa, o site da "Bplay" oferece odds para a Premier League, a FA Cup e a Europa League, três das quatro competições disputadas pelo Villa nesta temporada, circunstância que pode configurar conflito de interesse.

Melhor do mundo? 🧤

No Villa desde 2020, Dibu soma 242 partidas pelo clube, com 78 jogos sem sofrer gols. O maior destaque da carreira, porém, ocorre com a seleção argentina, pela qual conquistou duas edições da Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022. Individualmente, foi eleito o melhor goleiro do mundo no prêmio pela Fifa em 2022 e 2024, além de receber o Troféu Yashin, concedido pela revista "France Football", em 2023 e 2024.

Emiliano Martínez acena durante o aquecimento antes da partida entre Manchester City x Aston Villa (Foto: Oli Scarff/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.