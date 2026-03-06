O Real Madrid foi multado em 15 mil euros (cerca de R$ 91 mil) pela Uefa após um torcedor ser flagrado fazendo saudação nazista durante a partida contra o Benfica, válida pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League, realizada no Santiago Bernabéu, em 25 de fevereiro.

Além da multa, a Uefa determinou o fechamento parcial do Santiago Bernabéu caso ocorra um novo episódio envolvendo torcedores do Madrid em competições organizadas pela entidade no prazo de um ano. A sanção prevê o bloqueio de cerca de 500 assentos na arquibancada inferior do setor sul do estádio em uma partida promovida pelo órgão.

Imagens da transmissão mostraram um torcedor realizando saudação nazista nas arquibancadas, o que levou o clube espanhol a agir rapidamente. Segundo o próprio Real, o torcedor foi identificado pela equipe de segurança e expulso imediatamente do estádio após aparecer nas imagens da partida. O clube também informou que abriu um processo interno para retirá-lo do quadro de sócios.

Torcedores do Real Madrid fazem saudação nazista na arquibancada do Santiago Bernabéu durante jogo contra o Benfica pela Champions League (Foto: Reprodução)

Dentro de campo, a partida terminou com vitória do Madrid por 2 a 1 sobre o Benfica. Rafa Silva abriu o placar para os visitantes aos 14 minutos, Aurélien Tchouaméni igualou aos 16' e Vini Jr garantiu a virada aos 80'. O resultado assegurou a classificação da equipe espanhola para as oitavas de final da Champions, fase em que enfrentará o Manchester City nos dias 11 de março, em casa, e 17 de março no Etihad Stadium.

O Real Madrid visita o Celta de Vigo nesta sexta-feira (6), às 18h (de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada da La Liga. A equipe, comandada por Álvaro Arbeloa, ocupa a vice-liderança com 60 pontos, quatro atrás do Barcelona.

