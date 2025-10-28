Gol brasileiro e derrota de CR7: veja como foi a classificação do Ittihad na Copa do Rei Saudita

O Al-Ittihad derrotou o Al-Nassr por 2 a 1, nesta terça-feira (28), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. Em jogo movimentado, no Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU), Karim Benzema e Houssem Aouar marcaram os gols da vitória da equipe visitante, enquanto o brasileiro Ângelo diminuiu para o time de Jorge Jesus. Veja os melhores momentos acima.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Al-Nassr perde mais uma chance de vencer um título desde a chegada de Cristiano Ronaldo, que está no clube desde 2023. Já o Al-Ittihad vai em busca de mais uma taça, a terceira em três anos.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O jogo começou com um primeiro tempo quente e com grandes chances. Jogando fora de casa, o Al-Ittihad aproveitou a fragilidade do meio-campo do Al-Nassr e trabalhou com poucos toques na primeira grande chance. Após uma rápida recuperação, a equipe de Sérgio Conceição foi ao contra-ataque, Diaby tabelou com Benzema, ganhou na corrida e tocou para o artilheiro francês em profundidade abrir o placar.

Na segunda metade do primeiro tempo, o Al-Nassr trocou passes e conseguiu um domínio do jogo. Em lance semelhante ao gol do Al-Ittihad, os mandantes contra-golpearam: Ângelo achou Cristiano Ronaldo livre na ponta, o português esperou a marcação chegar e fez a devolução para o brasileiro igualar o jogo.

continua após a publicidade

A escolha de Jorge Jesus por priorizar mais jogadores de ataque resultou em muitos problemas no meio-campo. Com isso, o Al-Ittihad puniu. Nos acréscimos da primeira etapa, Aouar recebeu de Mitaj após cobrança de falta rápida, e bateu colocado na direita do goleiro Bento.

Poucos minutos após a volta do intervalo, Al Julaydan, do Al-Ittihad, recebeu cartão vermelho direto ao acertar o lateral Ayman, do Al-Nassr, com uma "voadora". Caído no gramado, o defensor recebeu atendimento médico imediato, mas se recuperou. Mesmo com a vantagem no placar, a expulsão condicionou o restante do jogo, e o time de Jorge Jesus passou a dominar completamente o jogo.

Benzema abriu o placar na vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)

Cristiano Ronaldo, inclusive, recebeu em profundidade no mano a mano com o goleiro, mas perdeu a oportunidade com uma cavadinha fraca. O Al-Nassr buscou o empate a todo momento, enquanto o Al-Ittihad defendia a vitória parcial. Devido ao alto volume de ataque dos mandantes, a impressão era que o empate viria a qualquer momento.

Porém, o tempo foi passando e o senso de urgência foi aumentando. Com Cristiano Ronaldo apagado, o Al-Nassr não teve frieza para finalizar as jogadas, mesmo pressionando a todo momento. Até o apito final, o Al-Ittihad administrou o resultado e garantiu vaga na final da Copa do Rei, onde enfrentará o Al-Hilal.

O que vem por aí?

Agora, o Al-Nassr volta a campo para enfrentar o Al-Fayha, no sábado (1), às 14h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Saudita. O clube de Jorge Jesus é líder da competição com 100% de aproveitamento, com 18 pontos em seis jogos. O Al-Ittihad, por sua vez, encara o Al-Khaleej no mesmo dia, às 11h35.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial