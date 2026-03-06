Bale avalia possível trabalho de Carlo Ancelotti no United: 'Incrível'

O ex-atacante Gareth Bale comentou sobre as características de trabalho de Carlo Ancelotti, com quem conviveu no Real Madrid. Em entrevista ao podcast "Stick to Football", o galês elogiou o atual treinador da Seleção Brasileira e avaliou que o profissional teria um desempenho positivo caso assumisse o comando do Manchester United.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Análise sobre o Manchester United

Questionado pelo ex-jogador Gary Neville sobre como Ancelotti se sairia no Old Trafford, Bale afirmou que o italiano faria um bom trabalho na Inglaterra. O ex-atleta destacou que o treinador tem a capacidade de alinhar o elenco e focar na simplificação tática.

continua após a publicidade

— Onde quer que o Carlo vá, ele fará um trabalho incrível, simplesmente porque consegue trazer todo mundo para o mesmo lado — declarou Bale.

Para ilustrar sua avaliação, o galês citou o atual momento do Manchester United. Segundo ele, após um período de resultados irregulares, a equipe apresentou melhora sob o comando de Michael Carrick por adotar uma abordagem mais simples, uma característica que ele atribui ao método de Ancelotti.

— O gênio do Carlo é tirar o melhor dos jogadores e tornar tudo mais simples — acrescentou.

Casemiro comemora gol na vitória do United sobre o Fulham por 3 a 2 (Foto: Paul Ellis / AFP)

Gestão de elenco no Real Madrid

Durante o programa, Bale também abordou o convívio diário com Ancelotti no Real Madrid. O ex-jogador e o treinador conquistaram juntos duas edições da Champions League (entre 2013 e 2015, e na temporada 2021/22). O galês ressaltou a forma como o italiano administrava as relações com os atletas que não eram titulares regulares.

continua após a publicidade

— O Ancelotti foi o melhor na gestão de pessoas. Se você não estivesse jogando, ele te fazia sentir como se você fosse o melhor amigo dele. E quando ele precisasse de você, ele dizia: "Você precisa estar pronto" — relatou o ex-jogador. Bale também pontuou ainda que, em um clube como o Real Madrid, a administração do ambiente interno é um fator determinante para os resultados esportivos.

— Não é questão de treinamento. Você só precisa gerir esse grupo de jogadores e deixá-los à vontade. A filosofia do Real Madrid é como lidar com essas personalidades gigantescas e vencer a Champions — concluiu.

Atualmente, Carlo Ancelotti ocupa o cargo de treinador da Seleção Brasileira, com foco na disputa da Copa do Mundo de 2026. Informações de bastidores apontam que o italiano possui negociações encaminhadas para a renovação de seu contrato por mais quatro anos, englobando o ciclo do Mundial de 2030.

Ancelotti durante Brasil x Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)

➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.