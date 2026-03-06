Europeus alertam torcida do Flamengo sobre Edu Gaspar, alvo do clube: 'Prejudicou'

Edu Gaspar, que está de saída do Nottingham Forest, da Inglaterra, é um dos nomes sondados por Bap para assumir o departamento de futebol do Flamengo. A posição de José Boto como diretor de futebol do clube passou a ser questionada internamente após o desgaste gerado junto ao elenco e aos funcionários devido a muito criticada demissão de Filipe Luís.

Entre os torcedores do Arsenal nas redes sociais, a reação foi praticamente unânime. O dirigente brasileiro não deixou boas impressões nos torcedores ingleses.

Ingleses reprovam passagens de Edu Gaspar no Arsenal e Forest

Tradução: Edu Gasper, o pior diretor esportivo de todos os tempos. Não consigo esquecer as contratações inúteis que ele fez no Arsenal…

Tradução: Definitivamente, há algo errado com o método de recrutamento do Edu. Dois clubes diferentes da Premier League em um intervalo de dois anos… Com certeza, ele está fazendo algo muito errado.

Tradução: O aviso já estava lá antes dele se juntar ao Arsenal, mas eles ignoraram a mensagem.

Tradução: Pior diretor esportivo, ele prejudicou o Arteta. Eu diria que ele quase arruinou o projeto.

Apesar do que pensam alguns torcedores, a avaliação interna da passagem de Edu pelo Arsenal é completamente oposta. Edu Gaspar trabalhou no Arsenal entre 2019 e 2024, em que foi responsável pela contratação do técnico Mikel Arteta e reposicionamento dos Gunners na Inglaterra. O período foi muito bem visto internamente no clube do norte de Londres, mas também pela imprensa inglesa.

Edu Gaspar tem trabalho respaldado na Europa

Edu, que aposentou-se em 2010, acumulou passagens no corpo diretório de Corinthians, Seleção Brasileira, Arsenal - defendeu as três como jogador - e Notthingham Forest, e foi elogiado por seus trabalhos nas três ocasiões. Com o Brasil, fez parte da equipe que ergueu o troféu da Copa América de 2019, o último erguido desde então.

🔴Trabalho no Arsenal

O ex-jogador, inclusive, foi responsável pelo começo do projeto do Arsenal com Mikel Arteta em 2019. Sua saída foi lamentada pelo comandante espanhol, já que juntos, transformaram os Gunners novamente em uma espécie de potência do futebol inglês.

Edu Gaspar foi responsável por contratações importantes, como Odegaard, Declan Rice e os brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Carreira

Edu Gaspar começou a carreira como jogador no Corinthians, em 1998, onde permaneceu por três anos, até ser vendido para o Arsenal por € 9 milhões. Volante canhoto de 1,89m, o brasileiro passou cinco temporadas nos Gunners. O ex-jogador atuou 127 vezes com a camisa vermelha, com 15 gols e oito assistências. O ex-meia foi peça do histórico time de Arsène Wenger, que conquistou a Premier League em 2001/2002 e em 2003/2004, de forma invicta.