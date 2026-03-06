Real Madrid busca contratação de algoz de Vini Jr

O Real Madrid busca a contratação do meia Rodri, do Manchester City, que foi algoz de Vini Jr na disputa da Bola de Ouro, em 2024. O atleta é visto como uma das prioridades do clube espanhol para a próxima temporada, segundo o jornalista Matteo Moretto.

O Manchester City está ciente do interesse do Real Madrid em Rodri, que tem contrato com o clube inglês até junho de 2027. No entanto, não há conversas abertas entre as duas entidades em relação a uma negociação, embora exista a expectativa de que o assunto esquente na janela de verão europeu.

Embora não seja um titular absoluto desde que voltou de uma grave lesão em que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, Rodri é tratado como um dos pilares do elenco. O espanhol é tratado como peça insubstituível em sua estrutura de jogo, e o Manchester City entende que perdê-lo seria um duro golpe.

No entanto, Rodri tem apenas um ano de vínculo com o Manchester City e poderia assinar um pré-contrato em janeiro para se transferir sem custos para outra equipe em 2027. Caso o atleta queira sair para o Real Madrid, os ingleses devem cobrar uma compensação financeira, mas não devem dificultar o negócio.

Real Madrid vê Rodri como o perfil ideal

Desde as saídas de Casemiro, Kroos e Modric, o Real Madrid ainda não encontrou o meio de campo ideal para voltar aos caminhos das glórias. No entanto, o clube vê Rodri como o perfil ideal para compor o elenco comandado por Álvaro Arbeloa.

O meia é considerado taticamente dominante, um líder, com capacidade de controlar o ritmo das partidas e uma peça experiente. Próximo de completar 30 anos, Rodri talvez tenha a oportunidade de voltar a jogar em seu país após a Copa do Mundo e voltar a Madri após sete anos desde que deixou o Atlético.

