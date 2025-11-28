Especialista britânico crava campeão da Libertadores e prevê destaque da partida: 'Estará nas manchetes'
Palmeiras e Flamengo disputam tetracampeonato da Libertadores
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores de 2025 no próximo sábado (29), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru). Após a vitória palmeirense na decisão de 2021, o reencontro carrega um forte clima de revanche, reforçado pela rivalidade construída nos últimos anos — inclusive com ambos brigando pelo título do Brasileirão nesta temporada. Em entrevista ao Lance!, o jornalista britânico Nathan Joyes, do portal "The Copa Club", especializado em futebol sul-americano, compartilhou suas impressões sobre a final.
Logo de início, Nathan exaltou o trabalho de Filipe Luís em 2025 e afirmou acreditar que o Flamengo larga como favorito:
— O Flamengo chega à final da Copa Libertadores merecidamente como favorito. Filipe Luís tem feito um trabalho brilhante em 2025 e acredito que ele levará a melhor sobre o Palmeiras, que vem para este confronto sem vencer há cinco jogos. Penso que o Flamengo vai dar muito trabalho a eles, assim como fez naquela vitória por 3 a 2 há poucas semanas.
O jornalista também destacou o momento decisivo de Giorgian De Arrascaeta e Bruno Henrique, apostando que o camisa 10 rubro-negro será o protagonista da decisão em Lima:
— Ele soma 32 participações em gols em 32 jogos no Brasileirão. Para mim, ele será o grande nome das manchetes. Bruno Henrique também marcou seis gols nos últimos seis jogos. Acredito que ele pode ser peça-chave e que o Palmeiras vai sofrer em Lima.
Ao analisar o lado alviverde, Nathan ressaltou a indefinição do time titular de Abel Ferreira para a final — elemento que, segundo ele, pode pesar diante da consistência exibida pelo Flamengo:
— Não sei exatamente qual será a escalação do Palmeiras, o que é um pouco preocupante, ao passo que o time titular do Flamengo está bem definido. E, pela forma como Filipe Luís gosta de jogar, com pressão alta, é provável que ele force a defesa do Palmeiras a cometer erros, como vimos no 3 a 2. Além disso, o Flamengo também venceu no Allianz Parque por 2 a 0. Acredito que farão uma atuação segura e garantirão o tetracampeonato da Libertadores — finalizou.
Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.
Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".
A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.
Palpitômetro dos jornalistas
- Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo
- José Illan - Empate por 2 a 2
- Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis)
- Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação)
- André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis)
- Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras
- Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde
- Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras
- Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo
- Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde
- Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras
