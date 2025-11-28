Sem renovar, Sergio Ramos tem futuro indefinido no Monterrey

Capitão do Monterrey e um dos principais nomes do Campeonato Mexicano em 2025, Sergio Ramos ainda não definiu se continuará no Rayados após o término do contrato, previsto para dezembro. Embora o clube tenha manifestado interesse em renovar, informações de bastidores indicam que o espanhol pode deixar o México e buscar um novo projeto. O defensor já foi especulado em clubes do Brasil em outras janelas, cenário que volta a circular diante da indefinição sobre o futuro.

Segundo o jornalista Juanfe Sanz, do El Chiringuito, Ramos teria decidido não permanecer no Monterrey ao fim da temporada. A possível saída não significaria aposentadoria. Aos 39 anos, o jogador manteria o plano de seguir em atividade, mas sob "outra perspectiva", sem detalhes divulgados.

Interesse esportivo e questões pessoais pesam

Informações publicadas pela imprensa espanhola apontam que dois fatores têm influenciado a decisão do zagueiro: a vida familiar fora da Espanha e a possibilidade de disputar a Copa do Mundo. Para seguir com chances de convocação, Ramos acredita que atuar em um futebol mais próximo ao europeu e em competições de alto nível poderia facilitar uma eventual chamada do treinador da seleção espanhola Luis de la Fuente.

A busca por uma nova oportunidade não é inédita entre jogadores que perseguem espaço na seleção. Aymeric Laporte, por exemplo, deixou a Arábia Saudita para retornar ao Athletic Bilbao com o mesmo objetivo. Ramos, que completa 40 anos em março, não atua pela Espanha desde 2021 e ficou fora das últimas grandes competições internacionais. Em outubro, entretanto, o próprio jogador deu declarações em sentido oposto, afirmando o desejo de seguir no país e no Monterrey.

— Estou muito feliz aqui. Este país me tratou maravilhosamente bem e o clube tem um projeto muito interessante. Meu contrato termina em dezembro e espero que possamos ficar, pois estamos muito confortáveis — disse Ramos, à época.

Passagem pelo Monterrey

Desde a chegada no início de 2025, o espanhol tornou-se referência no Monterrey, que reúne nomes como Sergio Canales, Anthony Martial, Lucas Ocampos e Óliver Torres no elenco. Além da solidez defensiva, manteve a marca registrada da carreira: gols decisivos em jogadas aéreas, sendo um deles no Mundial de Clubes, contra a Inter de Milão.

