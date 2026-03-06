menu hamburguer
Futebol Internacional

Astro negocia renovação de contrato com o Manchester United

Segundo o jornal português "A Bola", Bruno Fernandes está perto de renovar com o Manchester United até 2029

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/03/2026
14:36
Bruno Fernandes em ação pela Manchester United (Foto: PETER POWELL / AFP)
Bruno Fernandes em ação pela Manchester United (Foto: PETER POWELL / AFP)
O meio-campista Bruno Fernandes está em negociações para ampliar seu vínculo com o Manchester United. De acordo com informações divulgadas pelo jornal português "A Bola", a diretoria do clube inglês trabalha com a possibilidade de estender o contrato do capitão da equipe até o ano de 2029.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A negociação e a valorização salarial

Atualmente, o jogador português possui contrato válido até 2027 com a equipe de Old Trafford. As conversas internas entre as partes visam valorizar a permanência de Bruno Fernandes, que é considerado uma das principais lideranças do elenco atual.

Segundo a publicação do periódico português, o coproprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe, estaria disposto a oferecer um aumento salarial significativo para assegurar a continuidade do atleta e reforçar a sua importância dentro do projeto esportivo do clube.

Trajetória no clube inglês

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United em janeiro de 2020, transferido do Sporting, de Portugal. Desde a sua contratação, o meia se consolidou como uma das principais peças do time inglês, assumindo a braçadeira de capitão nas últimas temporadas e se tornando uma figura central na estruturação da equipe ao longo dos últimos anos.

Com a camisa do Manchester United, Bruno Fernandes soma 105 gols e 101 assistências em 318 jogos pelo clube, além de uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.

Bruno Fernandes é capitão do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)
Bruno Fernandes é capitão do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

