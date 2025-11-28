Clube da Premier League possui interesse em atacante do Milan

Giménez busca mais tempo de jogo e tem outros clubes interessados, como West Ham e Real Betis.

O Milan pode perder um de seus atacantes para a Premier League já na janela de transferências de janeiro. De acordo com o jornal "La Repubblica", o Sunderland está interessado em contratar Santiago Giménez, que poderá custar mais de R$ 180 milhões aos cofres dos ingleses.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fora dos planos de Massimiliano Allegri, Santiago Giménez busca tempo de jogo em outro clube e tem o Sunderland como grande interessado, disposto a pagar os 30 milhões de euros (R$ 185,8 milhões na cotação atual) exigidos pelo Rossoneros. No entanto, os ingleses já deixaram claro que não querem esperar demais para avançar na negociação. Por outro lado, Giménez pediu tempo para decidir seu futuro.

continua após a publicidade

Além do Sunderland, o West Ham, o Brentford, o Real Betis e o Fenerbahçe também estão no páreo pelo atacante mexicano, que frustrou o Milan em apenas um ano de vínculo. Em 30 partidas pelos Rossoneros em todas as competições, Santiago Giménez balançou as redes sete vezes e concedeu quatro assistências.

Alvo da Premier League, Santiago Giménez em ação pelo Milan (Foto: Reprodução / Instagram)

Milan quer se livrar de Giménez por Lewandowski

O Milan e Massimiliano Allegri querem abrir espaço no elenco o quanto antes para buscar a contratação de Robert Lewandowski, alvo prioritário para o próximo verão europeu. O atacante polonês está em seus últimos meses de contrato com o Barcelona e já começa a avaliar seu próximo destino. Assim, a possível saída de Giménez se torna parte importante da equação financeira para viabilizar a chegada de Lewandowski.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial