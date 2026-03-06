Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão no tendão do joelho durante a partida do Al-Nassr contra o Al-Fayha, no último sábado (1º), e já iniciou o processo de reabilitação. Contudo, o técnico Jorge Jesus afirmou que o problema físico do atacante é "mais sério do que o esperado" após a realização de exames médicos.

Cristiano deixou o campo aos 37 minutos do segundo tempo após pedir substituição. Após a partida, o Jesus minimizou a situação e atribuiu a saída a um quadro de fadiga muscular. Exames realizados na segunda-feira (2), no entanto, detectaram um problema no tendão do joelho de Ronaldo.

Agora, cinco dias após a lesão, o técnico adota cautela ao tratar da recuperação do atacante. Segundo informações divulgadas no início da semana pela imprensa europeia, o prazo de recuperação varia entre duas e quatro semanas afastado dos gramados.

— No último jogo ele saiu com queixas musculares. Após fazer exames ficou claro que a lesão era mais grave do que era esperado, requer descanso e recuperação — disse o treinador.

No planejamento proposto pela comissão técnica, o jogador viajará para a Espanha para dar sequência ao processo de recuperação. Jesus detalhou que o tratamento ocorrerá em Madri, com um profissional de confiança do atacante.

— Cristiano agora viajará para a Espanha, como acontece com outros jogadores que precisam realizar tratamento quando sofrem lesões. Observamos que a lesão exige tratamento em Madri, com seu fisioterapeuta pessoal. Esperamos que ele volte rapidamente e ajude a equipe, pois precisamos do Cris — completou.

Jorge Jesus observa partida entre Al-Nassr e Al-Ittihad, válida pela Supercopa Saudita, à beira do gramado.

A preocupação em torno do caso aumenta pelo fato de Cristiano conviver com uma lesão crônica no tendão do joelho esquerdo desde o fim da temporada 2013/14, quando ainda atuava pelo Real Madrid. O Al-Nassr não especificou qual dos joelhos foi afetado, mas, caso o problema esteja no lado esquerdo, a situação pode ser mais séria do que se imaginava inicialmente.

Desde que chegou à Arábia Saudita, Ronaldo raramente enfrentou problemas físicos. Em quase três anos no país, o atacante acumulou 26 dias afastado dos gramados por lesões. Aos 41 anos, mantém uma rotina rigorosa de cuidados para seguir em atividade em alto nível.

A lesão de Cristiano Ronaldo ocorre em um momento de instabilidade para o futebol na região. O conflito envolvendo o Irã e a aliança liderada por Estados Unidos e Israel levou ao adiamento por tempo indeterminado de torneios continentais, enquanto uma possível escalada da violência também ameaça a continuidade do Saudi Pro League.

O momento é delicado para o português, que tem na Copa do Mundo deste ano sua última grande oportunidade de disputar o torneio. Individualmente, o atacante está a 35 gols de alcançar a marca de mil gols oficiais na carreira, um dos principais objetivos pessoais. O prazo para atingir esse feito, no entanto, pode ser adiado caso a lesão exija um período maior de recuperação.

