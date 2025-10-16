

O fim da Copa do Mundo Sub-20 se aproxima. Com decepções, jogos emocionantes e histórias de redenção, o torneio será encerrado no próximo domingo (19), quando Marrocos e Argentina se enfrentam na grande final. Recheada de jovens promessas, a competição revelou talentos que devem brilhar nos próximos anos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os finalistas, dois nomes têm se destacado: Gianluca Prestiani, da Argentina, e Yassir Zabiri, de Marrocos. Apesar da pouca idade, ambos já atuam profissionalmente e são destaques em Portugal – Prestiani defende o Benfica, enquanto Zabiri brilha no Famalicão.

continua após a publicidade

O argentino vem sendo o principal jogador da Albiceleste. Eleito o melhor em campo nas quartas e na semifinal, Prestiani soma duas assistências em cinco partidas e impressiona pela capacidade de criação, dribles e liderança em campo. Por suas atuações, o jovem já vem sendo comparado a Lionel Messi.

A Argentina venceu a Colômbia pelo Mundial Sub-20 (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Do lado marroquino, Zabiri também é um dos protagonistas do torneio. O atacante soma três gols e uma assistência em seis jogos e conquistou os torcedores pela personalidade: na semifinal contra a França, com a vaga na final em jogo, o marroquino cobrou o pênalti decisivo com uma cavadinha, garantindo a classificação histórica.

continua após a publicidade

➡️ Argentina e Marrocos vencem, e vão à final do Mundial Sub-20

Outros jogadores se destacam na Copa do Mundo Sub-20

Além da dupla finalista, outros nomes se sobressaíram ao longo do torneio. Um deles é Benja Cremaschi, meio-campista dos Estados Unidos. Mesmo com a eliminação para Marrocos nas quartas de final, o jogador foi um dos grandes destaques do Mundial, somando cinco gols e duas assistências em cinco partidas.

Outro talento da América do Norte que chamou atenção foi Gilberto Mora, do México. O atacante, de apenas 16 anos – o mais jovem da competição –, demonstrou maturidade incomum para a idade, marcando três gols, distribuindo duas assistências, completando 13 dribles e mantendo 90% de acerto nos passes.

Fechando a lista dos principais nomes do torneio, aparece Néiser Villarreal, da Colômbia. O centroavante de 20 anos disputou quatro jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Seu momento mais marcante foi o hat-trick sobre a Espanha, nas quartas de final, que garantiu a virada e a classificação colombiana. O bom desempenho já lhe rendeu um pré-contrato com o Cruzeiro.

Disputa do terceiro lugar

França 🆚 Colômbia

📆 sábado (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)

👁️ Transmissão: Cazé TV e SporTV

Final do Mundial Sub-20

Argentina 🆚 Marrocos

📆 domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)

👁️ Transmissão: Cazé TV e SporTV

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.