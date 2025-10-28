Yamal sofre com lesões, tem queda de desempenho e é 'problema' no Barcelona

Com lesões e uma brusca queda de desempenho, Lamine Yamal vem sendo um "problema" para o Barcelona no início da temporada. O jovem de 18 anos lida com um problema no púbis, mas também com questões extracampos que preocupam o entorno do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na atual temporada, Lamine Yamal já perdeu seis jogos por conta da pubalgia, o que é uma preocupação internamente. Em 2024/2025, o atacante havia perdido oito partidas, sendo três pela Espanha e cinco pelo clube catalão.

continua após a publicidade

Vindo de uma temporada brilhante, que lhe rendeu o 2º lugar na Bola de Ouro, Lamine Yamal começa a ser questionado por conta de uma sequência de polêmicas. Mesmo fazendo a diferença dentro de campo, que é comprovada pelos três gols marcados e cinco assistências distribuídas em oito jogos disputados.

Pré-temporada polêmica de Yamal antes de retorno ao Barcelona

Antes de retornar ao Barcelona, Lamine Yamal viveu uma pré-temporada polêmica e marcada por festas. A mais emblemática foi a comemoração de aniversário de 18 anos do camisa 10 do clube catalão, que chegou a receber uma denúncia por contratar pessoas com nanismo para entretenimento, o que é proibido por lei na Espanha.

continua após a publicidade

Em sua festa de aniversário, Yamal conheceu a cantora argentina Nicki Nicole, com quem engatou um namoro nos dias seguintes. O relacionamento também foi motivo de polêmicas envolvendo a família do jogador, mas também alvo de rumores sobre uma suposta traição da rapper com Franco Mastantuono, do Real Madrid.

Confusão no El Clásico

Antes do El Clásico entre Real Madrid e Barcelona, Lamine Yamal havia dado uma declaração sugerindo que a equipe da capital espanhola era favorecida. Os jogadores merengues ficaram extremamente insatisfeitos com as falas do jovem de 18 anos.

No confronto, Yamal teve uma atuação sem muito brilho e com pouco protagonismo na derrota de sua equipe por 2 a 1. No fim, o camisa 10 foi pivô de uma confusão generalizada, tendo provocado, inclusive, o brasileiro Vini Jr.

Na atual temporada, Yamal passou a comemorar seus gols fazendo menção a colocar uma coroa em sua cabeça, o que não foi bem visto internamente. O sucesso teria subido a cabeça? A questão é que o jovem vem se tornando um "problema" no Barcelona e dando poucas soluções em meio ao momento ruim vivido pelo clube dentro de campo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.