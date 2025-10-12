Reforço colombiano do Cruzeiro é artilheiro da Copa do Mundo Sub-20

O atacante Néiser Villarreal, reforço do Cruzeiro para a temporada 2026, assumiu a artilharia da Copa do Mundo Sub-20, disputada no Chile. Com o hat-trick que marcou na vitória da Colômbia sobre a Espanha por 3 a 2, neste sábado (11), em Talca, o atual jogador do Millonarios chegou aos cinco gols no torneio, ao lado do norte-americano Benjamim Cremaschi.

Na vitória sobre a Seleção Espanhola, pelas quartas de final, o atacante de 20 anos marcou aos 37 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar. Depois da virada espanhola, no início do segundo tempo, Villarreal voltou a marcar, empatando a partida aos 19 minutos. E fez o gol da vitória por 3 a 2, aos 44 minutos.

Nas oitavas de final da Copa do Mundo, a vitória por 3 a 1 sobre a África do Sul, Néiser marcou duas vezes, garantindo a classificação colombiana. O atacante, no entanto, por causa do acúmulo de cartão amarelo, não poderá defender a Colômbia na semifinal, contra a Argentina, quarta-feira (15), no Estádio Nacional, em Santiago.

Barcelona já está de olho no jovem colombiano, que tem pré-contrato com o Cruzeiro

As boas atuações de Néiser Villarreal já vinham chamando a atenção de clubes europeus. O jornal espanhol Mundo Deportivo divulgou que o Barcelona enviou observadores ao Mundial no Chile para avaliar jovens jogadores e o colombiano está na lista das revelações monitoradas pelo clube.

Villareal foi o artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado em janeiro e fevereiro, na Venezuela. Considerado uma promessa do futebol colombiano, o atacante disputou 11 jogos, marcou oito gols e deu três assistências nos jogos preparatórios e no Sul-Americano, em que a Colômbia terminou na terceira colocação (o Brasil foi o campeão).

A contratação de Néiser Villarreal, de 20 anos, foi anunciada, de surpresa, pelo Cruzeiro, no dia 9 de setembro. O contrato com o Millonarios termina em novembro, e o atacante virá sem custos para o clube celeste no mês seguinte. O colombiano assinou pré-contrato por cinco temporadas.