Zidane elege os três melhores jogadores do mundo; veja
Ex-treinador do Real Madrid colocou dois portugueses em sua eleição pessoal
Um dos maiores nomes da história do futebol, Zinédine Zidane revelou os três jogadores que mais aprecia ver jogar atualmente e surpreendeu nas escolhas. O ex-treinador do Real Madrid destacou Lamine Yamal, Vitinha e João Neves como os seus melhores do mundo e não poupou elogios ao trio.
Zinédine Zidane concedeu entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport" e começou por destacar Lamine Yamal, astro do Barcelona:
"Independentemente da posição em campo, um jogador que me faz vibrar sempre que toca na bola é o Lamine Yamal. Na última temporada, contra a Inter de Milão no San Siro, na Liga dos Campeões, fez tudo sozinho", afirmou Zizou.
Além de Yamal, Zidane apontou a dupla portuguesa que forma o meio-campo do PSG, atual campeão da Champions League:
"Eu gosto de Vitinha e João Neves. Eles nunca perdem a posse", disse o ícone francês.
Vitinha, por sua vez, agradeceu o reconhecimento de Zidane durante coletiva pela seleção portuguesa e destacou o ex-jogador e, agora, treinador como uma referência:
"Se ele o disse, agradeço. É claramente uma das referências para todos no futebol. Para um meio-campista, ainda mais. Ter uma referência como o Zidane dizer isso deixa-me muito contente. Resta-me continuar. Manter o nível e melhorar, se possível. E dizer-lhe obrigado", disse o jogador do PSG.
Zidane pode estar próximo de voltar à ativa
Sem clube desde 2021, quando deixou o comando técnico do Real Madrid, Zinédine Zidane é cotado para assumir a seleção francesa na próxima temporada. Isso porque Didier Deschamps afirmou que não permanecerá à frente de seu país após a Copa do Mundo de 2026. Inclusive, recentemente, Zidane revelou que quer voltar a comandar uma equipe e indicou preferência por treinar uma seleção.
