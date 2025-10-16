Zidane elege os três melhores jogadores do mundo; veja

Vitinha e João Neves, do PSG, foram mencionados por Zidane por sua habilidade em manter a posse de bola.

Zidane elogiou Lamine Yamal do Barcelona, destacando seu desempenho na Liga dos Campeões contra a Inter de Milão.

Um dos maiores nomes da história do futebol, Zinédine Zidane revelou os três jogadores que mais aprecia ver jogar atualmente e surpreendeu nas escolhas. O ex-treinador do Real Madrid destacou Lamine Yamal, Vitinha e João Neves como os seus melhores do mundo e não poupou elogios ao trio.

Zinédine Zidane concedeu entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport" e começou por destacar Lamine Yamal, astro do Barcelona:

"Independentemente da posição em campo, um jogador que me faz vibrar sempre que toca na bola é o Lamine Yamal. Na última temporada, contra a Inter de Milão no San Siro, na Liga dos Campeões, fez tudo sozinho", afirmou Zizou.

Além de Yamal, Zidane apontou a dupla portuguesa que forma o meio-campo do PSG, atual campeão da Champions League:

"Eu gosto de Vitinha e João Neves. Eles nunca perdem a posse", disse o ícone francês.

Vitinha, por sua vez, agradeceu o reconhecimento de Zidane durante coletiva pela seleção portuguesa e destacou o ex-jogador e, agora, treinador como uma referência:

"Se ele o disse, agradeço. É claramente uma das referências para todos no futebol. Para um meio-campista, ainda mais. Ter uma referência como o Zidane dizer isso deixa-me muito contente. Resta-me continuar. Manter o nível e melhorar, se possível. E dizer-lhe obrigado", disse o jogador do PSG.

Elogiados por Zidane, Lamine Yamal disputa bola com Vitinha em Barcelona x PSG (Foto: Josep Lago / AFP)

Zidane pode estar próximo de voltar à ativa

Sem clube desde 2021, quando deixou o comando técnico do Real Madrid, Zinédine Zidane é cotado para assumir a seleção francesa na próxima temporada. Isso porque Didier Deschamps afirmou que não permanecerá à frente de seu país após a Copa do Mundo de 2026. Inclusive, recentemente, Zidane revelou que quer voltar a comandar uma equipe e indicou preferência por treinar uma seleção.

