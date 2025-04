A Federação de Futebol Argentino (AFA) suspendeu as partidas que seriam realizadas hoje (21) pela 14ª rodada do Campeonato Argentino após a morte do Papa Francisco. O líder religioso morreu pela manhã após complicações vindas de uma pneumunia. A AFA anunciou que os jogos serão reagendados para amanhã.

Os jogos que aconteceriam hoje seriam Tigre x Belgrano, às 19h (de Brasília), Argentinos Juniors x Barracas Central, às 21h15 (de Brasília) e Independiente Rivadavia x Aldosivi, também às 21h15 (de Brasília). Segundo a Federação, os jogos serão reagendados para amanhã no mesmo horário, com exceção de Argentinos Juniors x Barracas Central, que será às 19h. Veja a íntegra da nota da Federação Argentina de Futebol:

— Em sinal de luto, a Associação do Futebol Argentino suspende todas as partidas programadas para hoje, segunda-feira, 21 de abril, em todas as suas competições, e as remarca para amanhã, no mesmo horário em que estavam previstas, com exceção de Argentinos Juniors x Barracas Central, que será disputado às 19h. Também será realizado um minuto de silêncio antes do início de todas as partidas programadas a partir de amanhã até o domingo, 27 de abril.

Clubes argentinos homenageam Papa Francisco

Além da Federação, os principais clubes de futebol argentinos usaram as redes sociais para se despedirem do Papa Francisco. O San Lorenzo postou um vídeo trazendo a emocionante trajetória de Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do Papa Francisco, com o clube argentino pelo qual era fanático. A conexão com o San Lorenzo é tão forte que, em diversas ocasiões, recebeu representantes da equipe. A única conquista do time na Libertadores, em 2014 aconteceu, coincidentemente, após ele virar Papa.

O Boca Juniors demonstrou suas condolências com homenagem nas redes sociais. "Com profundo respeito e admiração, nos despedimos do Papa Francisco. Sua humildade, proximidade e compromisso com os mais necessitados deixaram uma marca inesquecível", postou o clube. O River Plate seguiu a mesma linha, mostrando seus sentimentos com a morte do líder: "Com imensa tristeza, nos despedimos do Papa Francisco, orgulho dos argentinos e guia espiritual de milhões em todo o mundo graças à sua humildade, sua fé e seu compromisso com os mais necessitados."

O Racing se despediu do Papa com a publicação: "Com profunda dor, nos despedimos do Papa Francisco. Seu amor e compromisso com os mais necessitados são um legado permanente." Já o Independiente, maior campeão da Libertadores com sete títulos, postou: "Despedimos com pesar o Papa Francisco, guia espiritual de milhões de pessoas em todo o mundo e com um compromisso inabalável com os que mais precisavam. Abraçamos seus seguidores e desejamos que descanse em paz."