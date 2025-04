Clubes e Federação Argentina se despedem de Papa Francisco

A Federação Argentina de Futebol (AFA) e os clubes locais se despediram do Papa Francisco por meio de suas redes sociais. Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do Papa Francisco, era torcedor fanático do San Lorenzo e viu seu clube ser campeão da Libertadores pela primeira vez em 2014, um ano depois de assumir o posto de líder religioso. Além disso, ele viu a Argentina ser campeã da Copa do Mundo de 2022. Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos.

A AFA, em nome de seu presidente Claudio Tapia e do Comitê Executivo, expressou seu pesar ao primeiro argentino a ocupar o posto na história.

Em seu site oficial, a AFA publicou sua despedida do Papa Francisco. Confira a nota na íntegra:

— A Associação do Futebol Argentino, por meio de seu Presidente Claudio Tapia e do Comitê Executivo, manifesta sua dor, expressa suas condolências e presta homenagem ao Papa Francisco após seu falecimento. Francisco foi uma referência não apenas espiritual, mas também futebolística, tendo se reunido com jogadores, dirigentes e lendas do futebol, como o capitão da Seleção Argentina, Lionel Messi, e Diego Armando Maradona. Jorge Mario Bergoglio, nascido no bairro de Flores, em Buenos Aires, no dia 17 de dezembro de 1936, dedicou sua vida à Igreja e nunca escondeu sua paixão pelo futebol e seu amor incondicional pelo San Lorenzo de Almagro. Desde que assumiu o papado em 2013, o Papa levou a alegria azulgrana ao Vaticano, recebeu a Taça Libertadores, celebrou missas na capela do clube e sempre teve seu time presente em cada gesto de fé e humildade. Em agosto de 2014, quando o San Lorenzo conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores, o nome de Francisco ficou para sempre ligado à história do clube. Foi lá em 1946 que nasceu nele a paixão pelo futebol, com aquele grande time formado, entre outros, por René Pontoni e Rinaldo Martino. No dia 13 de março de 2013, tornou-se o primeiro Papa hispano-americano e jesuíta. Desde seu primeiro discurso, o Papa Francisco destacou um dos pilares de seu pontificado ao se considerar "um pastor". Sua frase "Rezem por mim" buscou, desde o primeiro dia, colocá-lo ao lado dos demais. Hoje, o mundo chora sua partida, e esta Associação, junto com toda a direção do Futebol Argentino, abraça com carinho a família cristã neste momento de dor.

Clubes argentinos homenageam o Papa Francisco

Além da Federação, os principais clubes de futebol argentinos usaram as redes sociais para se despedirem do Papa Francisco. O San Lorenzo postou um vídeo trazendo a emocionante trajetória de Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do Papa Francisco, com o clube argentino pelo qual era fanático. A conexão com o San Lorenzo é tão forte que, em diversas ocasiões, recebeu representantes da equipe. A única conquista do time na Libertadores, em 2014 aconteceu, coincidentemente, após ele virar Papa.

O Boca Juniors demonstrou suas condolências com homenagem nas redes sociais. "Com profundo respeito e admiração, nos despedimos do Papa Francisco. Sua humildade, proximidade e compromisso com os mais necessitados deixaram uma marca inesquecível", postou o clube. O River Plate seguiu a mesma linha, mostrando seus sentimentos com a morte do líder: "Com imensa tristeza, nos despedimos do Papa Francisco, orgulho dos argentinos e guia espiritual de milhões em todo o mundo graças à sua humildade, sua fé e seu compromisso com os mais necessitados."

O Racing se despediu do Papa com a publicação: "Com profunda dor, nos despedimos do Papa Francisco. Seu amor e compromisso com os mais necessitados são um legado permanente." Já o Independiente, maior campeão da Libertadores com sete títulos, postou: "Despedimos com pesar o Papa Francisco, guia espiritual de milhões de pessoas em todo o mundo e com um compromisso inabalável com os que mais precisavam. Abraçamos seus seguidores e desejamos que descanse em paz."