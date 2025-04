GP da Arábia Saudita: Piastri vence e é líder do campeonato; Bortoleto é 18º

Oscar Piastri venceu o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, no Circuito Corniche de Jeddah, neste domingo (20). Em uma corrida marcada por uma largada agitada, com batidas e punições, o australiano manteve um bom ritmo e garantiu a vitória. Max Verstappen e Charles Leclerc completaram o pódio.

Gabriel Bortoleto teve uma corrida difícil e terminou na 18ª posição. O brasileiro não conseguiu entrar na zona de pontuação em Jeddah.

Como foi a corrida no GP da Arábia Saudita?

Largada do GP da Arábia Saudita, em Jeddah (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Largada bem agitada

Oscar Piastri tentou se posicionar por dentro e quase ultrapassou Max Verstappen, mas o holandês conseguiu segurar a liderança. Logo em seguida, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda se tocaram e acabaram batendo no muro. Tsunoda conseguiu seguir na corrida, mas Gasly teve a asa traseira de sua Alpine completamente danificada e ficou fora da prova. Com o acidente, o safety car foi acionado.

Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda aproveitaram para realizar a troca de pneus. Tsunoda, que ainda estava na corrida, acabou tendo que se recolher para os boxes.

Enquanto isso, Piastri reclamou pelo rádio, alegando que Verstappen deveria devolver a posição. O australiano disputou a liderança, mas o holandês cortou a chicane e manteve a ponta.

Verstappen recebe cinco segundos de punição

Os comissários da FIA analisaram o incidente entre Piastri e Verstappen, resultando em uma punição de cinco segundos para o piloto da Red Bull. Na relargada, Verstappen controlou o ritmo antes de acelerar, e na bandeira verde, George Russell tentou ultrapassar Piastri, mas o australiano fechou a porta, mantendo sua posição.

Isack Hadjar ultrapassou Fernando Alonso e assumiu a décima posição, entrando na zona de pontuação. Lando Norris fez uma manobra para ultrapassar Carlos Sainz e subiu para a sétima colocação. Na volta 9, Piastri seguia cerca de um segundo atrás de Verstappen. Gabriel Bortoleto ocupava a 18ª posição, 2s8 atrás de Esteban Ocon.

Norris x Hamilton pela sexta colocação

Com pneus duros, Norris tentou se aproximar de Hamilton para tomar a sexta colocação, mas não conseguiu alcançar o objetivo. O britânico então partiu para cima do heptacampeão, mas o piloto da Ferrari reagiu e recuperou a sexta posição. Porém, Norris não desistiu e fez a mesma manobra, ultrapassando Hamilton novamente.

O sete vezes campeão mundial não demorou a reagir, abriu a asa na reta principal e retomou a sexta posição. Por fim, Norris mudou a estratégia, abriu a asa na reta principal e ultrapassou Hamilton, assumindo a sexta posição.

George Russell, em terceiro, reclamou dos pneus no rádio: "Meus pneus estão tostados". Norris foi para cima de Antonelli e assumiu a quinta posição. Com as paradas de Alonso e Bearman, Bortoleto subiu para a 16ª posição.

Após sair dos boxes, Piastri ultrapassou Hamilton e subiu para a quarta posição. Verstappen, por fim, parou, cumpriu a punição e colocou pneus duros. Charles Leclerc assumiu a liderança provisória da prova, com Norris em segundo, utilizando pneus duros usados, e Piastri em terceiro. Max ultrapassou Hamilton, e Albon, com uma boa estratégia, fez Bortoleto cair para a 15ª posição.

Bortoleto quase causa um acidente

Bortoleto foi ultrapassado por Lawson e, em seguida, não viu Alonso, quase causando um acidente! O espanhol chegou a tomar a posição, mas o brasileiro recuperou o lugar logo na sequência. Contudo, Alonso não demorou a ultrapassar Bortoleto novamente e assumiu a 16ª posição.

Oliver Bearman, por sua vez, foi para cima de Bortoleto. Com pneus usados no Sauber do brasileiro, Bearman logo fez a manobra e deixou o brasileiro na 18ª colocação.

Punição de Lawson

Leclerc entrou nos boxes e retornou à pista em quinto, atrás de George Russell. Com isso, Lando Norris assumiu a liderança provisória da prova. Andrea Kimi Antonelli fez bela ultrapassagem sobre Isack Hadjar e subiu para a sexta posição. Com as paradas de Jack Doohan e Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto avançou para o 16º lugar.

Logo depois, Norris fez sua parada e Oscar Piastri herdou a liderança. Bortoleto recebeu bandeira branca e preta — uma advertência — por mudar de trajetória sem frear. Na sequência, Leclerc realizou uma manobra precisa sobre Russell e assumiu a terceira colocação. Liam Lawson foi punido com dez segundos por sair da pista e ganhar vantagem. Mais atrás, Fernando Alonso ultrapassou Lance Stroll e subiu para a 12ª posição.

Piastri na liderança e Norris briga pela terceira colocação

Durante sua parada, Lando Norris cruzou a linha branca ao entrar nos boxes — a direção de prova anotou o incidente, mas nenhuma punição foi aplicada. De volta à pista, o britânico mostrou ritmo forte: colou em George Russell, fez a ultrapassagem e subiu para a quarta colocação. Oscar Piastri mantinha a liderança, com 4s1 de vantagem sobre Max Verstappen, o vice-líder.

Mais atrás, Nico Hülkenberg vinha mais rápido com pneus médios novos, enquanto Gabriel Bortoleto enfrentava dificuldades com compostos duros e já desgastados. A equipe Sauber solicitou a inversão de posições, e o brasileiro acatou a ordem. Com isso, Hülkenberg assumiu o 16º lugar.

Oscar Piastri vence e é líder do campeonato

Bortoleto, que era retardatário, abriu passagem para o líder Oscar Piastri e acabou sendo ultrapassado por Lance Stroll, caindo para a 17ª posição. Lando Norris continuou disputando a terceira colocação, mas não conseguiu entrar no top 3.

Oscar Piastri, com uma atuação sólida, cruzou a linha de chegada na frente e venceu o GP da Arábia Saudita. Max Verstappen foi o segundo colocado, e Charles Leclerc completou o pódio em terceiro. Gabriel Bortoleto finalizou a corrida em 18º.

Resultado