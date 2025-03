Inspirado no Super Bowl, a Fifa anunciou nesta quarta-feira (5) que a final da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com um show do intervalo. A confirmação partiu do presidente da entidade, Gianni Infantino. Ainda não foi divulgado quem será o artista responsável pelo espetáculo.

A decisão foi anunciada depois de uma convenção que debateu os acordos comerciais para o torneio. A final está marcada para o dia 19 de julho de 2026 e, além da decisão, a Fifa organizará diversos eventos ao longo da semana na badalada Times Square, em Nova Iorque.

- Posso confirmar o primeiro show no intervalo de uma final de Copa do Mundo de 2026 em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo FIFA e um espetáculo à altura do maior evento esportivo do mundo. Também falamos sobre como a Fifa vai 'dominar' a Times Square durante o último fim de semana do torneio - confirmou Gianni Infantino.

Chirs Martin e Phil Harvey, da banda Codplay, estarão ao lado da empresa Global Citizen para organizar o show. Será montada uma lista prévia com artistas que irão se apresentar na decisão, que será no MetLife Stadum, em Nova Jersey, e na Times Square.

Quando e onde vai ser a Copa do Mundo de 2026?

Já com o novo, e polêmico, formato de 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O torneio está marcado para começar no dia 1º de junho. A final, por sua vez, em Nova Jersey, será no dia 19 de julho.

Atualmente as seleções estão disputando as eliminatórias para definir quem poderá disputar a competição. O Brasil é uma delas e retorna aos gramados em março, para enfrentar Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe de Dorival figura a quinta colocação - que garante vaga para a Copa.