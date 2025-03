José Mourinho estaria aberto a treinar seleção: ‘Por que não?’

O técnico José Mourinho, atualmente no comando do Fenerbahçe, teve seu nome especulado para assumir uma seleção nacional no futuro. O treinador português, que se prepara para enfrentar o Rangers nas oitavas de final da Europa League, falou sobre seu apreço pelo futebol escocês e sua visão sobre desafios futuros.

Apesar de estar satisfeito com sua atual experiência na Turquia, Mourinho não descartou a possibilidade de comandar uma equipe nacional ou até mesmo atuar em clubes tradicionais da Escócia, como Celtic ou Rangers. Questionado sobre um possível interesse em trabalhar no país, o treinador de 62 anos demonstrou respeito pelo futebol escocês e reconheceu a paixão envolvida na liga local.

- Neste momento, não, porque tenho um trabalho. É um trabalho que me motiva e exige lealdade. Mas por que não no futuro? - disse Mourinho em entrevista coletiva antes do duelo contra o Rangers em Istambul.

O técnico destacou a atmosfera única do futebol escocês, considerando a paixão dos torcedores como um elemento essencial para o sucesso da modalidade.

- As pessoas podem dizer que a liga escocesa é uma liga de dois times, mas é uma liga de paixão. Paixão no futebol é tudo. Jogar em estádios vazios ou em competições sem essa chama da paixão não faz sentido - acrescentou o português de 62 anos.

Além das especulações sobre um futuro na Escócia, Mourinho comentou sobre o embate contra Barry Ferguson, técnico interino do Rangers. O português acredita que a equipe escocesa possa apresentar mais dificuldades sob o comando de Ferguson do que com o antigo técnico Philippe Clement.

- O treinador anterior estava mais preocupado com filosofia. Ferguson será mais pragmático. Será difícil para nós, mas também para eles - afirmou ao avaliar o time escocês.