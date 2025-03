As discussões são as cenas mais comuns no futebol, especialmente em uma noite de mata-mata na Champions League. Foi o caso do brasileiro Alexsandro, do Lille. Em campo contra o Borussia Dortmund, pela ida das oitavas de final, o zagueiro se estranhou com Karim Adeyemi. A solução pra acabar com o atrito foi inusitada: um beijo.

Tudo começou com Alexsandro afastando bola e gritando no rosto do adversário. De imediato, Adeyemi não gostou da atitude do brasileiro e ambos se empurraram com a cabeça. Para 'cortar o mal pela raiz', o zagueiro deu um beijo no rosto do atacante durante jogo da Champions, desmoralizando-o por completo. Adeyemi perdeu sua postura, deu uma risada e o jogo seguiu.

Brasileiro dá 'beijo' em rival na Champions; veja o vídeo

Mesmo jogando em casa, o Borussia Dortmund concedeu empate no fim e a partida terminou em 1 a 1. Enquanto Adeyemi marcou o gol para os aurinegros, Haraldsson foi o marcador da equipe francesa. A volta, na França, acontece na quarta-feira da próxima semana, dia 12 de março.

Quem é Alexsandro, brasileiro destaque do Lille na Champions?

No Lille desde 2022, Alexsandro é um dos destaques do Lille na temporada. Atualmente com 25 anos, o brasileiro é um dos pilares da equipe que se classificou entre as oito melhores da Champions. Prova disso é que ele figura a pré-lista de convocados por Dorival Jr. para as Eliminatórias da Copa de 2026. A lista oficial será divulgada na quinta-feira, dia 6 de março.