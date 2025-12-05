Pela primeira vez na história estreia da Copa do Mundo será repetida; entenda

Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, a partida de abertura será disputada pelas mesmas seleções que iniciaram um Mundial anterior. África do Sul e México voltam a se enfrentar no primeiro jogo da competição, desta vez no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho. O duelo está previsto no calendário oficial e marcará a estreia do torneio de 2026.

A repetição do confronto remete imediatamente ao Mundial de 2010, disputado na África do Sul. Na ocasião, no mesmo dia 11 de junho, as duas seleções iniciaram a competição no estádio Soccer City, em Johanesburgo. O jogo ficou registrado como o primeiro da Copa e também pela atuação que abriu o placar do campeonato. A seleção anfitriã inaugurou o marcador com um gol de Tshabalala, aos 10 minutos do segundo tempo, após troca de passes pelo lado esquerdo.

O México buscou o empate durante toda a etapa final e conseguiu igualar o placar aos 34 minutos. Rafael Márquez aproveitou cruzamento vindo da direita e completou para o gol. O resultado terminou em 1 a 1 e representou o início da trajetória das duas seleções na fase de grupos. A partida foi acompanhada por mais de 84 mil pessoas em Johanesburgo e abriu oficialmente a Copa em território sul-africano.

Quase 16 anos depois, África do Sul e México voltam a dividir o papel de protagonistas no início de uma Copa do Mundo. O reencontro no Azteca ocorre em um contexto diferente: agora, o México é uma das sedes do Mundial de 2026, que será organizado em conjunto com Estados Unidos e Canadá. O estádio também já recebeu outros jogos de abertura ao longo da história, incluindo o início da Copa de 1970.

A confirmação do confronto reacende lembranças do jogo de 2010 e encerra uma sequência de edições em que diferentes seleções inauguraram os torneios. Com isso, o Mundial de 2026 marca o primeiro caso de repetição do duelo inicial em Copas.

