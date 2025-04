Copa da Inglaterra: quem se classificou e quando será a final?

As semifinais da Copa da Inglaterra (FA Cup) foram realizadas neste fim de semana e definiram os finalistas que irão se enfrentar no lendário estádio de Wembley. No sábado (26), o Crystal Palace superou o Aston Villa por 3 a 0. Já no domingo (27), o Manchester City garantiu sua vaga ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 0. Ambas as partidas foram disputadas no palco da decisão, que acontece no dia 17 de maio às 11h (horário de Brasília).

Caminho do Crystal Palace

Sob o comando de Oliver Glasner, o Crystal Palace chega à final após eliminar o Stockport County (terceira fase), Doncaster Rovers (quarta fase), Millwall (oitavas de final), Fulham (quartas de final) e, por fim, o Aston Villa (semifinal).

Esta será a terceira vez que os Eagles disputarão a decisão da FA Cup. Nas duas finais anteriores, acabaram derrotados pelo Manchester United, nas temporadas 2015-16 e 1989-90. A conquista deste título histórico seria o primeiro troféu de primeira linha da história do clube, fundado em 1905.

Com gols de Eberechi Eze e Ismaila Sarr, o Crystal Palace venceu o Aston Villa por 3 a 0 e se classificou para a final da Copa da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Caminho do Manchester City

Vivendo uma temporada abaixo das expectativas — longe da disputa pelo título da Premier League e eliminado antes das oitavas de final da Champions League — o Manchester City tenta amenizar a frustração com mais uma conquista doméstica.

A equipe de Pep Guardiola avançou na FA Cup após superar o Salford City (terceira fase), Leyton Orient (quarta fase), Plymouth Argyle (oitavas de final), Bournemouth (quartas de final) e Nottingham Forest (semifinal).

Se vencer, o City, que já possui sete títulos da FA Cup, chega à sua 15ª final no torneio e pode se igualar a Liverpool, Tottenham e Chelsea com oito conquistas.

O City venceu o Nottingham Forest por 2 a 0 com gols de Rico Lewis e Josko Gvardiol (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Retrospecto de Crystal Palace x Manchester City

Ao longo da história, Crystal Palace e Manchester City se enfrentaram em 73 partidas, com vantagem para o clube de Manchester: são 39 vitórias para os Citizens, 17 triunfos para os Eagles e 17 empates no confronto.

Pela Copa da Inglaterra, as equipes já duelaram quatro vezes, com o Manchester City levando a melhor em três ocasiões, enquanto o Crystal Palace venceu apenas uma.