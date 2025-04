Renomado técnico do futebol mundial, Pep Guardiola também tem uma vida longe das quatro linhas. Casado com Cristina Serra, o treinador, por residir em Manchester, na Inglaterra, não mora com a esposa e a filha, Valentina. Elas seguiram em Barcelona, na mansão da família localizada em Pedralbes. Fato é que era esperado que Pep voltasse para casa ao fim desta temporada, mas ele acabou renovando com o City para seguir na terra da Rainha. A decisão abalou seu casamento.

Segundo informações do "El Nacional", Cristina e Pep não se entenderam desde que o treinador optou por renovar com o City e, por isso, optaram por se separar. A expectativa da esposa era de que Guardiola iria tirar um ano sabático ao seu lado na Catalunha. O casal, porém, não concluiu o divórcio. Isso porque, de acordo com Maria Lapiedra, que é casada com Gustavo González um dos melhores paparazzi de Barcelona, eles estariam reatando.

Maria relata que Guardiola esteve em Pedralbes durante a Páscoa, junto com Sierra. Ela ainda aponta que o casal passou alguns dias de abril juntos, na mesma casa. A dupla também ainda foi vista com as alianças em seus dedos.

Mesmo não morando com sua família em Barcelona, Pep Guardiola mantém contato frequente. Prova do comprometimento do Manchester City é a disponibilização de um jato particular para que ele viaje para casa uma vez por semana.

— Pep Guardiola e Cristina Serra ainda usam alianças. Eles estão tentando se reconciliar. Ele foi à casa dela por três dias nesta Páscoa e passou a noite lá. Ele diz que poderia estar em Manchester e ir vê-la em um jato particular em Barcelona uma vez por semana, e depois ir embora novamente. Ela queria se separar porque ele renovou o contrato secretamente, sem falar com Cristina, mas Pep quer ficar com ela — contou Maria ao "El Nacional"

Guardiola renovou com o City até 2027

(Foto: Divulgação / Manchester City)

Em novembro do ano passado, o Manchester City se antecipou e garantiu renovação contratual com Pep Guardiola até 2027. Com isso, o espanhol irá completar dez anos de trabalho frente ao clube, sendo assim, aquele que mais passou clube ao longo de toda sua carreira como técnico.