O Olympiacos disputará neste sábado (17) a final da Copa da Grécia, contra o OFI Crete. Além de buscar a dobradinha, já que venceu o Campeonato Grego, a equipe do brasileiro Rodinei mira quebrar um tabu que já existe há cinco anos. A última vez que a equipe conquistou o título da copa foi em 2019/20. De lá pra cá, os Thrylos chegaram à final em apenas uma oportunidade.

São 28 títulos de Copa da Grécia para o Olympiacos, time que mais conquistou a competição na história. A equipe também é a que mais vezes venceu o Campeonato Grego, chegando a 48 na atual temporada. Vencedor da Libertadores pelo Flamengo no Brasil, Rodinei é um dos destaques. Ao todo, o lateral já soma 116 partidas no futebol grego. 44 delas foram só em 2024/25, tendo contribuído com quatro gols e 11 assistências.

Para a final da Copa da Grécia, o Olympiacos entrará em campo como amplo favorito. Não só pelo histórico de conquistas, mas também pelo fato de que o OFI Crete é uma grande zebra. Fundado em 1925, a equipe só tem um título de relevância em sua história, sendo o ele em 1986/87, justamente na copa do país.

Horário e onde assistir à OFI x Olympiacos 📺

Olympiacos da Grécia comemorando título (Foto: Reprodução/Olympiacos)

Em jogo único, OFI Crete e Olympiacos se enfrentam no sábado, dia 17, às 14h (de Brasília), pelo título da Copa da Grécia. A partida será realizada no Estádio Olímpico de Atenas e não terá transmissão na televisão ou streaming do Brasil. O brasileiro Rodinei é esperado para ser titular.

A decisão marcará o encerramento do calendário de futebol na Grécia, uma vez que o Campeonato Grego se encerrou no último fim de semana, com o Olympiacos vencendo o Panathinaikos na rodada final.

