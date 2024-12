Rodinei vence prêmio na Europa pelo segundo ano consecutivo

Rodinei foi novamente coroado como o melhor lateral-direito da Superliga Grega. O brasileiro, ex-Internacional e Flamengo e destaque do Olympiacos, recebeu o prêmio pela temporada 2023/24 na segunda-feira (9), consolidando sua posição como uma das principais referências da posição no futebol grego.

A conquista marca o segundo ano consecutivo em que o atleta é eleito o melhor da liga, repetindo o feito da temporada passada, quando brilhou mesmo jogando apenas metade do campeonato. Feliz e honrado com a premiação, Rodinei exaltou o trabalho feito no Olympiacos.

- Receber esse prêmio pelo segundo ano seguido é uma honra enorme. Agradeço aos meus companheiros de equipe, comissão técnica e aos torcedores que sempre me apoiam. Isso é resultado de muito trabalho e dedicação, e só me motiva a continuar buscando evoluir e ajudar o Olympiacos a conquistar grandes objetivos - disse o lateral-direito.

Em 2023/24, Rodinei foi peça-chave do Olympiacos, participando de 29 jogos na liga, sendo 28 deles como titular. O lateral-direito registrou dois gols e duas assistências, mas seu impacto foi muito além dos números ofensivos: liderou estatísticas defensivas e de criação entre os laterais-direitos, como o número de dribles bem- sucedidos (54), disputas de bola vencidas (157) e grandes chances criadas (7). Seu desempenho consistente, com média de 7.20 pelo aplicativo "Sofascore", ajudou o clube a conquistar a UEFA Conference League, o primeiro título continental da história da equipe.

Rodinei foi destaque no Inter e no Flamengo

Rodinei, antes de chegar ao Olympiacos, teve uma passagem de dois anos pelo Internacional, emprestado pelo Flamengo. Pelo Colorado, disputou 52 jogos, com três gols e oito assistências.

Em 2020, foi o responsável pelo gol que garantiu o Colorado nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético Goianiense. Mais do que isso, o tento encerrou um jejum de dois anos que Rodinei não balançava as redes.

Ao final do contrato de empréstimo, o Internacional não desembolsou o valor de 4 milhões de euros (R$ 25,4 milhões na cotação da época) e, com isso, o lateral retornou ao Flamengo. Pelo Rubro-Negro, viveu a sua melhor temporada, sendo destaque nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil.