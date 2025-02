Sem querer? Rodinei marca de falta e divide opiniões na web

Rodinei foi destaque do Olympiacos sobre o PAOK no último domingo (23), em clássico válido pelo Campeonato Grego. De falta, o ex-Flamengo abriu o placar na vitória por 2 a 1, e o gol levantou debate na web.

A cobrança repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões sobre a real intenção do lateral-direito no lance. Enquanto alguns torcedores exaltam a jogada e classificaram como "golaço" o feito, outros afirmam que o brasileiro tentou cruzar a bola na área e acabou marcando "sem querer". Confira abaixo o gol de Rodinei e comentários de internautas.

Além do gol de falta, Rodinei teve grande atuação na vitória do Olympiacos no clássico grego. O brasileiro registrou ainda seis duelos vencidos, com três desarmes e três cortes, seis cruzamentos certos e cinco passes decisivos no duelo com o PAOK.

Números de Rodinei pelo Olympiacos

Desde o início de 2023 na Grécia, Rodinei soma 103 partidas pelo Olympiacos, com seis gols e 18 assistências no período. O ex-Flamengo se firmou como titular da equipe e é um dos capitães do time, carregando a braçadeira no clássico com o PAOK. Confira abaixo mais números.

103 jogos (98 titular) 6 gols 18 assistências 81% acerto no passe 158 passes decisivos 169 dribles certos 105 interceptações 198 desarmes 499 bolas recuperadas 54% eficiência nos duelos 98 faltas 104 faltas sofridas 18 cartões amarelos 1 cartão vermelho 7.22 Nota Sofascore

