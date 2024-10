Rodinei está entre os 10 melhores dribladores do mundo entre laterais-direitos

Rodinei é titular do Olympiacos (Foto: Marilia Vasilakopoulou/Olympiacos)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 01:52 • Rio de Janeiro

A temporada de Rodinei segue rendendo bons frutos no Olympiacos da Grécia. Segundo estudo do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) divulgado nesta quinta-feira (17), o ex-Flamengo figura entre os dez melhores dribladores do mundo na posição de lateral-direito.

O brasileiro aparece em sétimo lugar no ranking, somando 78 pontos na métrica do centro, e fica na frente de nomes como Alejandro Balde do Barcelona. Nuno Tavares, da Lazio, lidera a lista.

O bom momento de Rodinei acontece desde que chegou sua chegada no clube grego no ano passado. O jogador foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Grego na temporada 2022/23, mesmo tendo chegado no meio da temporada. Ajudou ao Olympiacos a conquistar o primeiro título internacional de sua história ao triunfar sobre a Fiorentina na Uefa Conference League de 2023/24.

Na atual temporada, o lateral já soma dois gols e três assistências em nove partidas disputadas, sendo peça fundamental do time grego. Desde que chegou no Olympiacos já são 80 partidas, cinco tentos marcados e 17 passes para gols. A boa fase em campo rendeu na renovação do contrato com a agremiação até 2027 - inicialmente iria até junho de 2025, assinando, portanto, por mais dois anos.

