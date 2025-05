Em busca de cumprir o sonho do título da Copa da França, o Stade de Reims enfrenta o poderoso PSG em decisão neste sábado (24). O modesto clube da Grande Leste francesa já teve seus momentos de glória no passado, e entra em campo não só para findar um longo jejum, mas para dar sequência ao legado de um ídolo.

O último título do Reims na Copa aconteceu na temporada 1957/58. Durante as décadas de 1940 e 1950, o time passou por seu auge, e ergueu mais de dez troféus, incluindo seis Campeonatos Franceses. No mata-mata, o mais recente foi justamente antes da Copa do Mundo de 1958, vencida pela Seleção Brasileira.

A equipe, em bom momento, contava com alguns atletas no auge de sua carreira, que formavam parte da seleção da França, eliminada pelo Brasil de Pelé na semifinal. Entre eles, estava Just Fontaine, conhecido por fazer 13 gols naquele Mundial, um recorde jamais alcançado por nenhum outro jogador na história das Copas.

🔵⚪🔴 Fontaine levou o Reims ao título da Copa da França

O artilheiro já havia colocado suas garras para fora nas quartas de final da Copa da França de 1957/58, ao anotar três gols no triunfo por 7 a 4 sobre o Roubaix-Tourcoing, que foi à falência apenas 12 anos depois. Na decisão, Fontaine marcou o segundo gol diante do Nimes, que colocou os Alvirrubros em vantagem por 2 a 1; no fim, Bliard, que havia aberto o marcador no primeiro tempo, fechou a conta.

Daquele time do Reims, o zagueiro Jonquet e a dupla de ataque Fontaine e Jean Vincent faziam parte da seleção como titulares; Colonna, goleiro, foi reserva na Copa meses depois. No ano seguinte, Raymond Kopa formaria trio com o atacante e Piantoni. Uma trajetória que escreveu o início de um legado que pode ser continuado neste sábado.

Just Fontaine levou o Reims ao título da Copa da França (Foto: Divulgação/Fifa)

Just morreu aos 89 anos, em março de 2023. O falecimento o impediu de presenciar a chance do tricampeonato para os comandados de Stéphane Le Mignan, que inclusive, estão brigando contra o rebaixamento na Ligue 1, e disputarão a volta dos playoffs no dia 29, frente ao Metz - a ida terminou em 1 a 1 fora de casa.

🧠 PSG x Reims: o que você precisa saber sobre a decisão da Copa da França?

PSG e Stade de Reims fazem a final da Copa da França neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis (FRA). Enquanto os Alvirrubros vão em busca do fim de um jejum que dura 67 anos, o Paris quer o bicampeonato, já que superou o Lyon na final em 2023/24. O duelo terá transmissão do Nosso Futebol, na TV fechada.

