Al-Hilal faz oferta e dá ultimato para astro do Manchester United

O Al-Hilal está interessado na contratação de Bruno Fernandes e deu prazo até o fim do mês por uma resposta do astro do Manchester United. Segundo o "Daily Mail", os sauditas estão confiantes na contratação do português.

O Al-Hilal ofereceu um contrato de três anos com um salário na faixa R$ 500 milhões por temporada, incluindo bônus. O clube saudita está disposto a pagar cerca de 100 milhões de libras (R$ 768 milhões) ao Manchester United pela liberação de Bruno Fernandes.

Internamente, os Diabos Vermelhos não pretendem se desfazer do meia português, que é o principal astro da equipe. No entanto, o Manchester United se encontra sob pressão financeira após a derrota na final da Europa League. O clube não disputará nenhuma competição europeia na próxima temporada.

Com a saída de Neymar no início do ano, o Al-Hilal busca a contratação de um grande nome para representar o clube no Mundial de Clubes. Caso Bruno Fernandes não aceite, o clube irá buscar outro atleta de impacto para a competição.

