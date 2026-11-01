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Rival do Atlético-MG na Sula vence clássico e se garante na Libertadores 2027

Equipe derrota arquirrival na Argentina e confirma classificação para a Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 18:29
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Boca x River Plate classico na Argentina
Jogadores do Boca Juniors comemoram (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

O Boca Juniors derrotou o River Plate por 1 a 0 neste domingo, na Bombonera, pela 15ª rodada do Torneio Clausura argentino. O gol da vitória foi marcado por Lautaro Di Lollo, de cabeça, aos 27 minutos do primeiro tempo.

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O triunfo levou o Boca Juniors a 30 pontos no Grupo A do Clausura, garantindo sua vaga na Copa Libertadores de 2027 pela tabela anual, já que está entre os três primeiros colocados. O River Plate permanece com 23 pontos no Grupo B e terá que disputar o mata-mata para avançar na competição.

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A partida foi marcada por muita tensão, característica dos confrontos entre os dois rivais. Logo aos oito minutos, o zagueiro Martínez Quarta, do River, foi expulso após cometer falta considerada lance claro de gol em Merentiel. O primeiro tempo terminou com uma confusão envolvendo Acuña e Paredes, que resultou em um grande empurra-empurra entre os jogadores.

Na etapa final, o jogo ficou ainda mais acirrado. Após uma entrada dura em Paredes, o lateral Montiel recebeu o segundo cartão vermelho da partida. Ele deixou o campo provocando a torcida adversária, e precisou ser escoltado por policiais até o vestiário.

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Com a vitória, o Boca Juniors assegura sua participação na Libertadores de 2027, enquanto o River Plate terá que buscar a classificação via mata-mata nas próximas rodadas do Torneio Clausura.

Final da Sul-Americana

O Boca Juniors está na final da Copa Sul-Americana 2026. O time derrotou o Vasco por 3 a 1, em jogo disputado no Maracanã. Na decisão, a equipe vai enfrentar o Atlético-MG, no dia 21 de novembro.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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