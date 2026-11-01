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Monaco de Filipe Luís perde mais uma na França, e técnico freia expectativa

Clube perde posições e sai da zona de vaga em torneios europeus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 17:44
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Filipe Luís observa Monaco x Paris FC pela Ligue 1.Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1
Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1 (Foto: Divulgação/Monaco)

O Monaco de Filipe Luís foi derrotado por 3 a 1 para o Paris FC, pela 9ª rodada da Ligue 1, neste domingo (1º). Esse foi o segundo revés do treinador brasileiro no comando da equipe francesa na temporada, que caiu para a 7ª colocação na competição nacional.

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Na etapa inicial, o centroavante Sinayoko brilhou com dois gols antes do intervalo para dar vantagem aos mandantes. No segundo tempo, Filipe Luís promoveu a entrada do atacante Balogun, que descontou a vantagem para o Monaco, mas o Paris FC voltou a ampliar o placar com Pagis.

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Em entrevista coletiva após a segunda derrota do Monaco na Ligue 1, Filipe Luís freou a expectativa da opinião pública após um grande início de temporada. O brasileiro saiu em defesa da equipe e se responsabilizou pelo resultado negativo.

- Nosso início de temporada incrível fez com que as pessoas acreditassem que estávamos competindo de igual para igual com o Paris Saint-Germain, o que gerou grandes expectativas. Mas repito, nosso time é muito jovem e está em reconstrução, e ao mesmo tempo nosso objetivo é ambicioso, pois queremos terminar entre os três primeiros da Ligue 1.

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Na quinta-feira (5), o Monaco volta a campo para enfrentar o Nordsjaelland, pela 3ª rodada da Conference League. No torneio europeu, o clube de Filipe Luís tem 100% de aproveitamento e busca uma classificação ao mata-mata.

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