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Torcida do Real Madrid manda recado para Vini Jr.: 'Sinto pena'

Na cola do líder Barcelona, Real Madrid vê pressão por marfinense no ataque

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 16:35
Supervisionado porPedro Werneck,
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Fãs do Real Madrid pedem Diomande titular mesmo com volta de Vini Jr. (Foto: Thomas Coex / AFP)

O Real Madrid superou o Racing Santander por 3 a 0 neste domingo, no estádio El Sardinero, pela 11ª rodada de LaLiga. A equipe comandada por José Mourinho dominou as ações fora de casa e manteve a caça direta à liderança do torneio, que pertence ao rival Barcelona.

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Diomande, do Real Madrid, aponta para o céu durante a partida.
Real Madrid vence com golaço de Diomande e segue perseguição ao Barcelona (Foto: Ander Gillenea / AFP)

No entanto, o que realmente chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais foi a atuação de Diomande. Autor de um golaço na partida, o marfinense vem sendo exaltado pelos torcedores merengues na web, gerando forte repercussão com pedidos diretos para que o atacante siga entre os onze titulares, mesmo quando Vini Jr. estiver novamente à disposição.

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Internautas à fase de Diomande no Real Madrid

Contratado pelo clube espanhol nesta temporada, o jovem marfinense assumiu a responsabilidade pelo lado do ataque e empilhou números expressivos: são sete participações diretas em gols nas últimas seis partidas.

A sequência avassaladora do reforço durante o gancho do brasileiro fez a torcida levantar o debate sobre a titularidade absoluta da ponta esquerda. Para muitos torcedores, o marfinense não pode voltar ao banco de reservas após o retorno do craque da Seleção Brasileira:

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Tradução: Vini Jr. talvez tenha que se acostumar com o banco de reservas enquanto Diomande estiver em forma. QUE GOLAÇO! 🔥

Tradução: GooAAAALLLLLL
Gol de YAN DIOMANDE!!!😍😍😍😍😍
Não precisamos de Vini Jr de novo ooo😁🤭🤭

Tradução: Se Diomande continuar jogando assim, os dias de Vini Jr. no Real Madrid podem estar contados.

Tradução: Esse Yan Diomande tem um chute muito bom.
Parabéns para ele, o garoto evoluiu muito.
Só lamento pelo Vini Jr., porque a vaga dele sumiu.

Como foi a vitória do Real Madrid sobre o Racing Santander

No primeiro tempo, o Real Madrid começou assustando o Racing Santander com Bellingham, aproveitando um cruzamento de Güler e cabeceando para grande defesa de Agirrezabala. E, no ataque seguinte, Mbappé sofreu um pênalti polêmico e alvo de muita reclamação dos atletas da casa, mas o francês cobrou com força e abriu o placar aos 11 minutos. O adversário respondeu com Zabiri, fazendo boa jogada na área e finalizando rasteiro para uma defesaça de Courtois com o pé direito. Na sequência, Güler lançou Bellingham em profundidade; o inglês driblou o goleiro e chutou para marcar seu gol aos 22 minutos. Aos 35 minutos, a zaga do Racing Santander afastou uma bola jogada na área, e Diomande aproveitou a chance para bater de primeira e marcar um golaço.

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No segundo tempo, o Real Madrid controlou o jogo e não teve o mesmo ímpeto, enquanto o Racing Santander não conseguiu ter forças para reagir. Os merengues quase ampliaram com Bellingham, aproveitando novo cruzamento e se esticando para finalizar, mas o inglês parou em Agirrezabala. E, no fim, os mandantes tiveram um pênalti marcado, mas o lance foi revisado e anulado após o auxílio do VAR. Nos acréscimos, Endrick foi acionado pelo lado direito do campo, ajeitou a bola para a canhota e bateu com curva, mas a bola saiu tirando tinta da trave.

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