Palmeiras vence o River Plate e conquista a Messi Cup

O Palmeiras conquistou a Messi Cup Sub-16 ao vencer o River Plate, atual campeão, por 1 a 0 neste domingo (1), em Fort Lauderdale, Estados Unidos. O gol decisivo foi marcado por Miguel Messias ainda no primeiro tempo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo entre Palmeiras e River Plate, que reuniu as promessas do futebol sub-16, teve domínio do time brasileiro desde o início. Logo aos oito minutos, Miguel Messias abriu o placar de cabeça após cruzamento pela direita, garantindo a vantagem que seria mantida até o fim da partida.

continua após a publicidade

O Palmeiras criou as melhores oportunidades durante o jogo. No primeiro lance, Gabriel Bueno quase marcou ao acertar a trave. Aos 25 minutos, Caio Matheus avançou pela direita e finalizou, mas o goleiro Rodolfo Durante fez boa defesa. No fim do primeiro tempo, Caio Matheus chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o River Plate tentou reagir, com Fiorotto chutando para fora aos três minutos e Lezcano desperdiçando uma chance clara na área. O goleiro Rodolfo Durante ainda realizou uma defesa importante em chute de Lorenzo após escanteio, preservando o resultado para o Palmeiras.

continua após a publicidade

Na fase de grupos da Messi Cup, o Palmeiras teve desempenho sólido, vencendo o Barcelona por 2 a 0, empatando com o Newell's Old Boys por 1 a 1 e batendo o Arsenal por 3 a 1, terminando em primeiro lugar. Nas quartas de final, goleou o Benfica por 6 a 3 e eliminou o Ajax na semifinal com uma virada por 3 a 2.

A Messi Cup é um torneio que exige que 18 dos 20 jogadores inscritos sejam sub-15 ou mais jovens, permitindo apenas dois atletas nascidos em 2010. A competição contou com a participação de clubes tradicionais como Ajax, Atlético de Madrid, Boca Juniors, Chelsea, Flamengo, Internazionale, Manchester City e River Plate.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.