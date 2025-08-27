menu hamburguer
Copa da Alemanha: Bayern leva susto, mas avança; confira todos os classificados

Competição eliminatória anual é a mais tradicional do futebol masculino alemão

FBL-GER-CUP-WIESBADEN-BAYERN MUNICH
imagem cameraHarry Kane em Wehen Wiesbaden 2x3 Bayern de Munique (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/08/2025
18:40
Atualizado há 2 minutos
A primeira fase da Copa da Alemanha chegou ao fim nesta quarta-feira (27). A última partida foi marcada por emoção: o Bayern de Munique venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 2, na BRITA-Arena, e garantiu vaga na segunda fase da competição. O sorteio dos confrontos da próxima etapa está marcado para domingo (31). Abaixo, o Lance! apresenta todos os resultados da primeira fase.

Jogos da primeira fase da Copa da Alemanha ⚫🔴🟡

Sexta-feira, 15 de agosto

Sonnenhof Grossaspach 0 x 4 Bayer Leverkusen (Mechatronik Arena)

Saarbrücken 1 x 3 Magdeburg (Ludwigspark)

Gütersloh 0 x 5 Union Berlin (Heidewaldstadion)

Arminia Bielefeld 1 x 0 Werder Bremen (Schüco Arena)

Sábado, 16 de agosto

Pirmasens 1 x 2 Hamburgo (Sportpark Husterhöhe)

Dynamo Berlin 1 x 3 Bochum (Sportforum Hohenschönhausen)

Hemelingen 0 x 9 Wolfsburg (Stadion am Berliner Ring)

Illertissen 4 x 3 Nuremberg (Vöhlinstadion)

Bahlinger 0 x 5 Heidenheim (Kaiserstuhlstadion)

Hansa Rostock 0 x 4 Hoffenheim (Ostseestadion)

Sandhausen 2 x 4 RB Leipzig (Hardtwaldstadion)

Eintracht Norderstedt 0 x 1 St. Pauli (Millerntor-Stadion)

Sportfreunde Lotte 0 x 2 Freiburg (Lotter Kreuz)

Lübeck 1 x 2 Darmstadt (Dietmar-Scholze-Stadion)

Energie Cottbus 1 x 0 Hannover (Stadion der Freundschaft)

Domingo, 17 de agosto

Engers 0 x 5 Eintracht Frankfurt (Sportpark Oberwerth)

Viktoria Köln 1 x 3 Paderborn (Sportpark Höhenberg)

Jahn Regensburg 1 x 2 Colônia (Jahnstadion Regensburg)

Atlas Delmenhorst 2 x 3 Borussia Mönchengladbach (Marschweg-Stadion)

Blau-Weiss Lohne 0 x 2 Greuther Fürth (Heinz-Dettmer-Stadion)

Lokomotive Leipzig 0 x 1 Schalke 04 (Bruno-Plache-Stadion)

Meuselwitz 0 x 5 Karlsruher (bluechip-Arena)

Eintracht Stahnsdorf 0 x 7 Kaiserslautern (Karl-Liebknecht-Stadion)

Ulm 0 x 1 Elversberg (Donaustadion)

Hallescher 0 x 2 Augsburg (Leuna Chemie Stadion)

Homburg 0 x 2 Holstein Kiel (Waldstadion Homburg)

Segunda-feira, 18 de agosto

Dynamo Dresden 0 x 1 Mainz (Glücksgas-Stadion)

Schweinfurt 2 x 4 Fortuna Düsseldorf (Sachs-Stadion)

Preussen Münster 0 (3) x (5) 0 Hertha Berlin (Preussenstadion)

Rot-Weiss Essen 0 x 1 Borussia Dortmund (Stadion Essen)

Segunda-feira, 26 de agosto

Eintracht Braunschweig 4 (7) x (8) 4 Stuttgart (Eintracht-Stadion)

Terça-feira, 27 de agosto

Wehen Wiesbaden 2x3 Bayern de Munique (BRITA-Arena)

FBL-GER-CUP-WIESBADEN-BAYERN MUNICH
Taça da DFB Pokal 2025/26, a Copa da Alemanha (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

