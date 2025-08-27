Copa da Alemanha: Bayern leva susto, mas avança; confira todos os classificados
Competição eliminatória anual é a mais tradicional do futebol masculino alemão
A primeira fase da Copa da Alemanha chegou ao fim nesta quarta-feira (27). A última partida foi marcada por emoção: o Bayern de Munique venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 2, na BRITA-Arena, e garantiu vaga na segunda fase da competição. O sorteio dos confrontos da próxima etapa está marcado para domingo (31). Abaixo, o Lance! apresenta todos os resultados da primeira fase.
Jogos da primeira fase da Copa da Alemanha ⚫🔴🟡
Sexta-feira, 15 de agosto
Sonnenhof Grossaspach 0 x 4 Bayer Leverkusen (Mechatronik Arena)
Saarbrücken 1 x 3 Magdeburg (Ludwigspark)
Gütersloh 0 x 5 Union Berlin (Heidewaldstadion)
Arminia Bielefeld 1 x 0 Werder Bremen (Schüco Arena)
Sábado, 16 de agosto
Pirmasens 1 x 2 Hamburgo (Sportpark Husterhöhe)
Dynamo Berlin 1 x 3 Bochum (Sportforum Hohenschönhausen)
Hemelingen 0 x 9 Wolfsburg (Stadion am Berliner Ring)
Illertissen 4 x 3 Nuremberg (Vöhlinstadion)
Bahlinger 0 x 5 Heidenheim (Kaiserstuhlstadion)
Hansa Rostock 0 x 4 Hoffenheim (Ostseestadion)
Sandhausen 2 x 4 RB Leipzig (Hardtwaldstadion)
Eintracht Norderstedt 0 x 1 St. Pauli (Millerntor-Stadion)
Sportfreunde Lotte 0 x 2 Freiburg (Lotter Kreuz)
Lübeck 1 x 2 Darmstadt (Dietmar-Scholze-Stadion)
Energie Cottbus 1 x 0 Hannover (Stadion der Freundschaft)
Domingo, 17 de agosto
Engers 0 x 5 Eintracht Frankfurt (Sportpark Oberwerth)
Viktoria Köln 1 x 3 Paderborn (Sportpark Höhenberg)
Jahn Regensburg 1 x 2 Colônia (Jahnstadion Regensburg)
Atlas Delmenhorst 2 x 3 Borussia Mönchengladbach (Marschweg-Stadion)
Blau-Weiss Lohne 0 x 2 Greuther Fürth (Heinz-Dettmer-Stadion)
Lokomotive Leipzig 0 x 1 Schalke 04 (Bruno-Plache-Stadion)
Meuselwitz 0 x 5 Karlsruher (bluechip-Arena)
Eintracht Stahnsdorf 0 x 7 Kaiserslautern (Karl-Liebknecht-Stadion)
Ulm 0 x 1 Elversberg (Donaustadion)
Hallescher 0 x 2 Augsburg (Leuna Chemie Stadion)
Homburg 0 x 2 Holstein Kiel (Waldstadion Homburg)
Segunda-feira, 18 de agosto
Dynamo Dresden 0 x 1 Mainz (Glücksgas-Stadion)
Schweinfurt 2 x 4 Fortuna Düsseldorf (Sachs-Stadion)
Preussen Münster 0 (3) x (5) 0 Hertha Berlin (Preussenstadion)
Rot-Weiss Essen 0 x 1 Borussia Dortmund (Stadion Essen)
Segunda-feira, 26 de agosto
Eintracht Braunschweig 4 (7) x (8) 4 Stuttgart (Eintracht-Stadion)
Terça-feira, 27 de agosto
Wehen Wiesbaden 2x3 Bayern de Munique (BRITA-Arena)
