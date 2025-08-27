Kane vai de vilão e herói, e Bayern de Munique avança na Copa da Alemanha
Bávaros aguardam sorteio da 2ª fase do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O Bayern venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 2 e avançou à 2ª fase da Copa da Alemanha, nesta quarta-feira (27), na BRITA-Arena. No duelo, Kane abriu o placar no primeiro tempo, e Olise ampliou a vantagem para os bávaros na volta do intervalo. No entanto, os mandantes reagiram e buscaram o empate com dois gols de Kaya. Mas nos acréscimos, Kane marcou de cabeça e definiu o confronto em favor dos visitantes.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida entre Wehen Wiesbaden x Bayern?
Na etapa inicial, o Bayern de Munique abriu o placar aos 15 minutos com Harry Kane convertendo uma cobrança de pênalti. Na sequência, os bávaros seguiram pressionando e quase ampliaram o placar em grandes chances com Luis Díaz e Raphael Guerreiros, mas ambos pararam em grandes defesas de Stritzel. O Wehen Wiesbaden conseguiu sair em um rápido contra-ataque na reta final, mas Agrafiotis desperdiçou boa chance ao bater por cima da meta adversária.
No segundo tempo, o Bayern voltou dominando e não demorou para ampliar o marcador com Olise aproveitando um passe da esquerda para a direita e surgindo livre de marcação para finalizar de primeira e estufar as redes. Apesar da pressão dos bávaros e de diversas oportunidades desperdiçadas, o Wehen Wiesbaden descontou o marcador após cruzamento de May para Kaya chegar finalizando de primeira e marcar o gol da equipe mandante aos 18 minutos. Na sequência, Kaya aproveitou uma casquinha de cabeça de Agrafiotis, saiu cara a cara com Urbig e bateu firme para empatar o duelo aos 24 minutos. O Bayern teve a oportunidade de voltar à frente em uma nova penalidade, mas Harry Kane teve a cobrança e o rebote defendidos por Stritzel. Mas aos 48 minutos, o centroavante inglês se redimiu ao receber um cruzamento na segunda trave e cabecear para o fundo das redes e decretar a classificação do Bayern.
O que vem por aí para o Bayern na Copa da Alemanha?
Com a classificação na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique aguarda o sorteio da 2ª fase do torneio, que acontecerá no domingo (31).
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias