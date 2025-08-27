menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Kane vai de vilão e herói, e Bayern de Munique avança na Copa da Alemanha

Bávaros aguardam sorteio da 2ª fase do torneio

Kane comemora gol pelo Bayern de Munique contra o Wehen Wiesbaden, pela Copa da Alemanha
imagem cameraKane comemora gol pelo Bayern de Munique contra o Wehen Wiesbaden, pela Copa da Alemanha (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
17:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bayern venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 2 e avançou à 2ª fase da Copa da Alemanha, nesta quarta-feira (27), na BRITA-Arena. No duelo, Kane abriu o placar no primeiro tempo, e Olise ampliou a vantagem para os bávaros na volta do intervalo. No entanto, os mandantes reagiram e buscaram o empate com dois gols de Kaya. Mas nos acréscimos, Kane marcou de cabeça e definiu o confronto em favor dos visitantes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida entre Wehen Wiesbaden x Bayern?

Na etapa inicial, o Bayern de Munique abriu o placar aos 15 minutos com Harry Kane convertendo uma cobrança de pênalti. Na sequência, os bávaros seguiram pressionando e quase ampliaram o placar em grandes chances com Luis Díaz e Raphael Guerreiros, mas ambos pararam em grandes defesas de Stritzel. O Wehen Wiesbaden conseguiu sair em um rápido contra-ataque na reta final, mas Agrafiotis desperdiçou boa chance ao bater por cima da meta adversária.

No segundo tempo, o Bayern voltou dominando e não demorou para ampliar o marcador com Olise aproveitando um passe da esquerda para a direita e surgindo livre de marcação para finalizar de primeira e estufar as redes. Apesar da pressão dos bávaros e de diversas oportunidades desperdiçadas, o Wehen Wiesbaden descontou o marcador após cruzamento de May para Kaya chegar finalizando de primeira e marcar o gol da equipe mandante aos 18 minutos. Na sequência, Kaya aproveitou uma casquinha de cabeça de Agrafiotis, saiu cara a cara com Urbig e bateu firme para empatar o duelo aos 24 minutos. O Bayern teve a oportunidade de voltar à frente em uma nova penalidade, mas Harry Kane teve a cobrança e o rebote defendidos por Stritzel. Mas aos 48 minutos, o centroavante inglês se redimiu ao receber um cruzamento na segunda trave e cabecear para o fundo das redes e decretar a classificação do Bayern.

O que vem por aí para o Bayern na Copa da Alemanha?

Com a classificação na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique aguarda o sorteio da 2ª fase do torneio, que acontecerá no domingo (31).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Olise e May disputam bola em Wehen Wiesbaden x Bayern, na Copa da Alemanha
Olise e May disputam bola em Wehen Wiesbaden x Bayern, na Copa da Alemanha (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

