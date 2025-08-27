Como se não bastasse o assédio de clubes europeus sobre jogadores brasileiros, agora as comissões técnicas também passaram a ser alvo. O caso mais recente é o de Luiz Fernando Iubel, que deixou o Atlético-MG para integrar a equipe de Arne Slot no Liverpool, um dos maiores clubes da Inglaterra e do mundo. A informação é do jornal "The Athletic".

O profissional de 36 anos assumirá, a partir de 1º de setembro, o cargo de treinador de desenvolvimento individual da equipe principal, condicionado à liberação do visto de trabalho. Com sua chegada, Aaron Briggs, nome de destaque nos bastidores do clube, passará a se dedicar exclusivamente às jogadas de bola parada. A escolha pelo brasileiro decorre de um processo seletivo internacional liderado por Slot e executivos do Liverpool e da Fenway Sports Group (FSG), grupo proprietário do clube.

Iubel atuará com os elencos principal, sub-21 e sub-18, além de monitorar atletas emprestados em transição para o time profissional. Fluente em quatro idiomas e detentor das licenças sul-americanas e europeias, ele representa uma aposta estratégica dos Reds na integração entre as categorias de base e o time profissional.

Quem é Luiz Fernando Iubel? 🤔

No Brasil, acumulou passagens por diversos clubes, incluindo Cuiabá — onde atuou como técnico interino em mais de uma ocasião — além de Coritiba, Juventude, Ponte Preta, Vasco, Ceará, Bahia e Atlético-MG. Segundo o "The Athletic", destacou-se pela formação de talentos que hoje atuam no futebol europeu, como Igor Paixão (Olympique de Marselha), Igor Jesus (Nottingham Forest), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Abner Vinícius (Lyon).

