menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Liverpool surpreende e ‘rouba’ Atlético-MG a pedido de Arne Slot; saiba mais

Luiz Fernando Iubel fará parte da comissão técnica dos Reds

Arne Slot, treinador de Mohamed Salah no Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraArne Slot, treinador do Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/08/2025
18:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Como se não bastasse o assédio de clubes europeus sobre jogadores brasileiros, agora as comissões técnicas também passaram a ser alvo. O caso mais recente é o de Luiz Fernando Iubel, que deixou o Atlético-MG para integrar a equipe de Arne Slot no Liverpool, um dos maiores clubes da Inglaterra e do mundo. A informação é do jornal "The Athletic".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O profissional de 36 anos assumirá, a partir de 1º de setembro, o cargo de treinador de desenvolvimento individual da equipe principal, condicionado à liberação do visto de trabalho. Com sua chegada, Aaron Briggs, nome de destaque nos bastidores do clube, passará a se dedicar exclusivamente às jogadas de bola parada. A escolha pelo brasileiro decorre de um processo seletivo internacional liderado por Slot e executivos do Liverpool e da Fenway Sports Group (FSG), grupo proprietário do clube.

continua após a publicidade

Iubel atuará com os elencos principal, sub-21 e sub-18, além de monitorar atletas emprestados em transição para o time profissional. Fluente em quatro idiomas e detentor das licenças sul-americanas e europeias, ele representa uma aposta estratégica dos Reds na integração entre as categorias de base e o time profissional.

Quem é Luiz Fernando Iubel? 🤔

No Brasil, acumulou passagens por diversos clubes, incluindo Cuiabá — onde atuou como técnico interino em mais de uma ocasião — além de Coritiba, Juventude, Ponte Preta, Vasco, Ceará, Bahia e Atlético-MG. Segundo o "The Athletic", destacou-se pela formação de talentos que hoje atuam no futebol europeu, como Igor Paixão (Olympique de Marselha), Igor Jesus (Nottingham Forest), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Abner Vinícius (Lyon).

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

iubel
Luiz Fernando Iubel, no Maracanã, como técnico do Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias