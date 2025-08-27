menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Europeus enlouquecem com Harry Kane em vitória do Bayern: ‘Obrigado’

Atacante inglês foi de vilão a herói em classificação na Copa da Alemanha

imagem cameraHarry Kane virou assunto em classificação do Bayern de Munique na Copa da Alemanha (Foto:Afp)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
18:03
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bayern de Munique venceu o Wisebaden por 3 a 2, nesta quarta-feira (27), fora de casa, pela Copa da Alemanha. Na ocasião, o atacante Harry Kane foi o protagonista da classificação do time no torneio ao marcar dois gols na partida. Contudo, o camisa 9 também perdeu um pênalti, que deixou o confronto emocionante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os altos e baixos do jogador no confronto levou os torcedores do time alemão à loucura. Primeiramente, Kane abriu o placar da partida aos 16 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, quando a partida se encontrava empatada em 2 a 2, o camisa 9 disperdiçou um pênalti.

O lance aconteceu aos 31 minutos. Na cobrança, o atacante inglês parou no goleiro Florian Strizel duas vezes, no pênalti e no rebote. A chance desperdiçada revoltou torcedores do Bayern de Munique nas redes sociais. Porém, no último minuto da paritda, Kane voltou a marcar e garantiu a classificação. Veja a reação abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Kane perde o pênalti e o rebote".

Tradução: "Kane, não posso mais te defender, desculpe".

Tradução: "Se você quer ganhar troféus, você precisa passar pela primeira rodada primeiro Você sabe disso, né? Kane?".

Tradução: "Obrigado, Kane. Agora posso dormir".

Tradução: "Kane pode perder pênaltis?".

Bayern de Munique x Wisebaden

📝 Texto: João Brandão

Na etapa inicial, o Bayern de Munique abriu o placar aos 15 minutos com Harry Kane convertendo uma cobrança de pênalti. Na sequência, os bávaros seguiram pressionando e quase ampliaram o placar em grandes chances com Luis Díaz e Raphael Guerreiros, mas ambos pararam em grandes defesas de Stritzel. O Wehen Wiesbaden conseguiu sair em um rápido contra-ataque na reta final, mas Agrafiotis desperdiçou boa chance ao bater por cima da meta adversária.

No segundo tempo, o Bayern voltou dominando e não demorou para ampliar o marcador com Olise aproveitando um passe da esquerda para a direita e surgindo livre de marcação para finalizar de primeira e estufar as redes. Apesar da pressão dos bávaros e de diversas oportunidades desperdiçadas, o Wehen Wiesbaden descontou o marcador após cruzamento de May para Kaya chegar finalizando de primeira e marcar o gol da equipe mandante aos 18 minutos. Na sequência, Kaya aproveitou uma casquinha de cabeça de Agrafiotis, saiu cara a cara com Urbig e bateu firme para empatar o duelo aos 24 minutos. O Bayern teve a oportunidade de voltar à frente em uma nova penalidade, mas Harry Kane teve a cobrança e o rebote defendidos por Stritzel. Mas aos 48 minutos, o centroavante inglês se redimiu ao receber um cruzamento na segunda trave e cabecear para o fundo das redes e decretar a classificação do Bayern.

continua após a publicidade

Com a classificação na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique aguarda o sorteio da 2ª fase do torneio, que acontecerá no domingo (31).

Kane comemora gol pelo Bayern de Munique contra o Wehen Wiesbaden, pela Copa da Alemanha
Kane comemora gol pelo Bayern de Munique contra o Wehen Wiesbaden, pela Copa da Alemanha (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias