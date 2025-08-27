Europeus enlouquecem com Harry Kane em vitória do Bayern: ‘Obrigado’
Atacante inglês foi de vilão a herói em classificação na Copa da Alemanha
O Bayern de Munique venceu o Wisebaden por 3 a 2, nesta quarta-feira (27), fora de casa, pela Copa da Alemanha. Na ocasião, o atacante Harry Kane foi o protagonista da classificação do time no torneio ao marcar dois gols na partida. Contudo, o camisa 9 também perdeu um pênalti, que deixou o confronto emocionante.
Os altos e baixos do jogador no confronto levou os torcedores do time alemão à loucura. Primeiramente, Kane abriu o placar da partida aos 16 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, quando a partida se encontrava empatada em 2 a 2, o camisa 9 disperdiçou um pênalti.
O lance aconteceu aos 31 minutos. Na cobrança, o atacante inglês parou no goleiro Florian Strizel duas vezes, no pênalti e no rebote. A chance desperdiçada revoltou torcedores do Bayern de Munique nas redes sociais. Porém, no último minuto da paritda, Kane voltou a marcar e garantiu a classificação. Veja a reação abaixo:
Tradução: "Kane perde o pênalti e o rebote".
Tradução: "Kane, não posso mais te defender, desculpe".
Tradução: "Se você quer ganhar troféus, você precisa passar pela primeira rodada primeiro Você sabe disso, né? Kane?".
Tradução: "Obrigado, Kane. Agora posso dormir".
Tradução: "Kane pode perder pênaltis?".
Bayern de Munique x Wisebaden
Na etapa inicial, o Bayern de Munique abriu o placar aos 15 minutos com Harry Kane convertendo uma cobrança de pênalti. Na sequência, os bávaros seguiram pressionando e quase ampliaram o placar em grandes chances com Luis Díaz e Raphael Guerreiros, mas ambos pararam em grandes defesas de Stritzel. O Wehen Wiesbaden conseguiu sair em um rápido contra-ataque na reta final, mas Agrafiotis desperdiçou boa chance ao bater por cima da meta adversária.
No segundo tempo, o Bayern voltou dominando e não demorou para ampliar o marcador com Olise aproveitando um passe da esquerda para a direita e surgindo livre de marcação para finalizar de primeira e estufar as redes. Apesar da pressão dos bávaros e de diversas oportunidades desperdiçadas, o Wehen Wiesbaden descontou o marcador após cruzamento de May para Kaya chegar finalizando de primeira e marcar o gol da equipe mandante aos 18 minutos. Na sequência, Kaya aproveitou uma casquinha de cabeça de Agrafiotis, saiu cara a cara com Urbig e bateu firme para empatar o duelo aos 24 minutos. O Bayern teve a oportunidade de voltar à frente em uma nova penalidade, mas Harry Kane teve a cobrança e o rebote defendidos por Stritzel. Mas aos 48 minutos, o centroavante inglês se redimiu ao receber um cruzamento na segunda trave e cabecear para o fundo das redes e decretar a classificação do Bayern.
Com a classificação na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique aguarda o sorteio da 2ª fase do torneio, que acontecerá no domingo (31).
