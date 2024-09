Convocado por Dorival faz boa partida, mas Liverpool vence e assume liderança

André, do Wolverhampton, faz boa atuação contra Liverpool (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 16:53 • Wolverhampton (ING)

André tem excelente aproveitamento no meio de campo, mas Wolverhampton não consegue garantir vitória contra Liverpool, que assumiu a liderança da tabela. O brasileiro, que foi transferido do Fluminense a cerca de um mês, está em sua terceira partida no clube inglês e já garantiu titularidade, em dois jogos consecutivos. O duelo finalizou com vitória do "The Reds" por 2 a 1, pela sexta rodada da Premier League.

Com bom início no futebol europeu, André quase repetiu uma marca inédita na competição inglesa, o aproveitamento perfeito, de 100%, em acerto de passes. Na última partida, apenas a segunda no Wolverhampton, o meia acertou os 40 passes que tentou e bateu o recorde da Premier League. Contra o Liverpool, os números foram muito pertos: com 94% de aproveitamento, foram 32 passes certos em 34 tentativas.

Embora a boa atuação, o brasileiro levou um cartão amarelo no meio do primeiro tempo, o que não manchou sua performance como titular do clube inglês na atual temporada.

André, que vive excelente fase, foi um dos nomes escolhidos por Dorival Junior, para representar o Brasil nos duelos contra o Chile e o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. As partidas acontecerão em outubro na data Fifa, nos dias 10 e 15 de outubro.

Como foi o jogo

O Liverpool abriu o placar já na primeira parte do jogo, com gol do zagueiro Konaté, e assim foi para intervalo. Já no início do segundo tempo, o lateral Aït Nouri empatou para o Wolverhampton. No entanto, a igualdade não durou muito tempo, com gol de pênalti de Salah, após falta dentro da área de Larsen em Diogo Jota.

André é mais um brasileiro do Wolverhampton (Foto: Paul Ellis/AFP)

Como fica tabela da Premier League após jogo

Com ajuda do empate de Manchester City, último líder da tabela, que somou apenas um ponto na rodada. A vitória do Liverpool sobre o Wolverhamptom garantiu, também, a liderança da Premier League na sexta etapa, ao somar 15 pontos na tabela do torneio, um a mais que o City.

Já os Wolves, ainda não conseguiram vitória da temporada. Em seis rodadas, a equipe enfrentou cinco derrotas e um empate, o que os garantiu apenas um ponto na tabela. Assim, segue lanterna da competição.