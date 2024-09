Gabriel Martinelli brilha com gol e assistência em vitória do Arsenal na Premier League

Gabriel Martinelli em ação pelo Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 13:19 • Londres (ING)

Gabriel Martinelli foi um dos destaques da vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Leicester neste sábado (28), pela sexta rodada da Premier League. O brasileiro abriu o placar para os Gunners, marcando pela primeira vez na temporada 2024/25, e ainda deu assistência para Trossard ampliar o placar ainda no primeiro tempo.

Assim, o clube do norte de Londres foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. No entanto, a segunda etapa foi de susto, já que James Justin marcou duas vezes para igualar o placar no Emirates Stadium. Já nos acréscimos da partida, o lateral-direito dos Foxes voltou a balançar as redes, mas dessa vez contra a própria meta. No lance final, Kai Havertz ampliou para o Arsenal e fechou a vitória em 4 a 2.

Gabriel Martinelli voltou a ser convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira na última sexta-feira (27). O atacante havia ficado de fora da lista para os compromissos de setembro, contra Equador e Paraguai. Agora, ele estará à disposição para os duelos com Chile e Peru, também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Arsenal volta a campo na próxima terça-feira (1º), às 16h (de Brasília), e recebe o PSGpela segunda rodada da Champions League. Já o Leicester só joga no próximo sábado e encara o Bournemouth, em casa, pela Premier League.

