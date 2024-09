La Liga promete esquema de segurança e prisão em casos de racismo contra Vini Jr

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 11:03 • Madri (ESP)

A La Liga informou que denunciará e pedirá prisão daqueles que instiguem ou pratiquem atos racistas contra Vini Jr no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid. O jogo acontece neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Metropolitano.

Durante a última semana, torcedores do Atleti bolaram um plano para insultar Vinícius no dérbi. Nas redes sociais, um grupo incentiva o uso de máscaras que cubram a boca para evitar a leitura labial. O objetivo é evitar punições em caso de injúria racial.

Recentemente, o jogador brasileiro foi alvo de injúrias raciais por parte dos fãs da equipe colchonera do lado de fora do Estádio Cívitas Metropolitano. Nas publicações, os torcedores indicam que planejam novas ofensas racistas.

— Que no clássico possamos dizer as verdades que queremos sem medo de sermos punidos individualmente. Em Mestalla (estádio do Valencia), havia infiltrados na torcida caçando torcedores do Valencia. ProtejáMONOS (Mono significa macaco, em espanhol) — disse o perfil @LeBronazi.

Além dos gritos dos torcedores nas portas dos estádios, Vini Jr foi alvo de outras práticas de injúria racial por parte dos fãs do Atlético de Madrid. Em janeiro de 2023, um boneco representando o jogador enforcado foi pendurado num viaduto da capital espanhola.

Confira abaixo o comunicado emitido por La Liga sobre o clássico:

A LALIGA informa que denunciará formalmente e solicitará a detenção imediata dos instigadores de uma campanha de ódio que busca promover atos racistas e vexatórios no próximo jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, programado para o dia 29 de setembro de 2024, às 16:00h (de Brasília).

A referida campanha constitui um crime de incitação ao ódio, claramente tipificado no Código Penal. A LALIGA condena energicamente essas ações que fomentam, promovem e incitam, direta ou indiretamente, o ódio contra uma pessoa determinada, neste caso o jogador Vinicius Jr, por conta de sua raça, com a concorrência, ainda, das circunstâncias agravantes dos parágrafos 3 e 4 do art. 510 do Código Penal, "por resultar os fatos aptos a alterar a paz pública".

A LALIGA não tolerará em nenhuma circunstância esse tipo de comportamento. Esses atos não só prejudicam a imagem do esporte e do país, como também representam uma ameaça direta à integridade e ao bem-estar de todos os torcedores.

Além disso, desde a LALIGA, queremos destacar o comportamento cívico e exemplar da grande maioria dos torcedores, que demonstraram um firme compromisso com os valores do esporte. Muitos deles colaboraram ativamente na identificação dos autores de crimes de ódio no passado, como foi o caso dos lamentáveis incidentes relacionados a gritos racistas. Graças à sua cooperação, pudemos tomar as medidas necessárias para erradicar esse tipo de comportamento e garantir um ambiente de respeito no futebol.