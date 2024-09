Bola bateu no árbitro: o jogo deve parar? Veja o que diz a regra

A bola bateu no árbitro? Jogo precisa ser reiniciado com bola ao chão, dependendo da situação. (Foto: Walmir Cirne/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 12:39 • São Paulo

No futebol, uma das principais responsabilidades do árbitro é garantir que o jogo transcorra de maneira justa e dentro das regras. No entanto, como o árbitro se movimenta no campo junto com os jogadores, é possível que a bola o atinja de forma acidental. Isso pode gerar dúvidas sobre se o jogo deve continuar ou parar. Recentes atualizações nas regras da FIFA tratam especificamente desse cenário, esclarecendo como o jogo deve ser conduzido quando a bola bateu no árbitro.

A bola bateu no árbitro: o que diz a regra da Fifa?

De acordo com as atuais regras da FIFA, se a bola bateu no árbitro e causa uma interferência significativa na jogada, o jogo deve ser imediatamente interrompido. Antes de uma atualização recente nas regras, o árbitro era considerado "parte do campo", ou seja, se a bola o atingisse, o jogo prosseguia normalmente, sem que houvesse interrupção. No entanto, essa regra foi revista para evitar que a presença física do árbitro influencie diretamente no resultado de uma jogada.

A nova versão da regra, implementada em 2019, determina que o jogo deve parar quando a bola bate no árbitro e resulta em qualquer uma das seguintes situações:

Mudança de posse de bola

Se o contato da bola com o árbitro mudar a posse da bola de uma equipe para outra, o jogo deve ser interrompido. Isso significa que, se a equipe que estava atacando perde a posse da bola devido ao impacto com o árbitro, o jogo é imediatamente parado para garantir a justiça da jogada.

Geração de uma jogada promissora

Se a bola tocar no árbitro e resultar diretamente em uma jogada ofensiva promissora (como um contra-ataque), a regra exige que o jogo seja interrompido, evitando que a equipe beneficiada pela interferência do árbitro tire proveito de um erro acidental.

Gol direto ou jogada que resulta em gol

Se a bola bate no árbitro e, em seguida, resulta diretamente em um gol, o jogo deve ser interrompido, e o gol não será validado. Essa mudança foi implementada para evitar que a presença do árbitro influencie de maneira direta o placar do jogo.

Depois que a bola bateu no árbitro, como o jogo recomeça?

Após o árbitro interromper o jogo devido ao contato da bola com seu corpo, a regra determina que o reinício seja feito com uma "bola ao chão" (também conhecida como bola ao solo). Nesse caso, o árbitro coloca a bola de volta em jogo no ponto onde ocorreu o impacto, e a posse de bola é concedida ao time que estava com a posse antes do incidente.

A bola ao chão é um método justo de reinício, pois não favorece diretamente nenhuma das equipes envolvidas. Além disso, as novas regras determinam que, ao contrário do que ocorria antigamente, apenas um jogador do time que estava com a posse de bola antes do incidente pode estar presente no local da bola ao chão, enquanto os jogadores adversários precisam manter uma distância de pelo menos 4 metros.

A bola bateu no árbitro e o jogo não precisa parar?

Existem situações em que o árbitro pode decidir que o jogo continue normalmente, mesmo que a bola tenha batido no árbitro. Isso ocorre quando o contato da bola com o árbitro não tem impacto significativo na jogada, como:

A bola não altera a posse de bola ou a direção da jogada: Se a bola tocar levemente no árbitro, mas não houver mudança de posse, nem criação de uma oportunidade clara de gol, o jogo pode continuar sem interrupção.

A bola continua em uma área neutra do campo: Se a bola atinge o árbitro em uma área do campo onde não há pressão ou oportunidade clara de gol, o árbitro pode optar por permitir que o jogo siga sem interferências.

A importância dessa mudança nas regras

A alteração na regra que trata das situações depois que a bola bateu no árbitro visa proteger a integridade do jogo e assegurar que nenhum incidente envolvendo o árbitro prejudique uma das equipes. Antes dessa mudança, as situações em que o árbitro interferia diretamente no jogo geravam frustração entre jogadores e torcedores, especialmente quando um time era penalizado por um erro acidental causado pela presença do árbitro no campo.

Com a implementação das novas regras, o árbitro é instruído a interromper imediatamente a partida sempre que seu contato com a bola afetar significativamente o andamento do jogo. Isso traz mais justiça e equilíbrio para as partidas, minimizando a possibilidade de resultados distorcidos por fatores que fogem ao controle dos jogadores.

Exemplos de casos famosos

Embora seja uma situação rara, há exemplos de incidentes em que a bola bateu no árbitro e causou impacto no jogo. Um caso notável ocorreu em uma partida da Premier League em 2019, quando a bola bateu no árbitro e resultou em uma jogada promissora para uma das equipes. Naquele momento, a antiga regra estava em vigor, e o árbitro deixou o jogo prosseguir, gerando polêmica entre os jogadores e torcedores. Após a atualização das regras no mesmo ano, esse tipo de situação passou a ser tratada de maneira diferente, evitando que interferências como essa afetem o andamento de partidas importantes.

Outro exemplo ocorreu na Eredivisie (liga holandesa), onde um árbitro acabou participando involuntariamente de uma jogada ao ser atingido pela bola, resultando em um gol. Após a implementação das novas regras, esse tipo de incidente não mais resultaria em gol válido, pois a bola ao chão teria sido aplicada imediatamente.