Cartão vermelho: quando uma falta requer a aplicação da punição?

Cartão vermelho é a punição máxima dentro de um campo de futebol. (Pedro Zacchi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 15:58 • São Paulo

O cartão vermelho é a punição máxima que um árbitro pode aplicar a um jogador em uma partida de futebol. Ele resulta na expulsão imediata do jogador, que não pode ser substituído, deixando a sua equipe com um jogador a menos. Ao contrário do cartão amarelo, que serve como advertência, o cartão vermelho é reservado para infrações graves ou comportamentos antidesportivos que comprometem a integridade do jogo ou dos adversários. O uso do cartão vermelho segue regras bem definidas pela FIFA e pelas associações de futebol, e sua aplicação pode mudar drasticamente o rumo de uma partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando uma falta resulta em cartão vermelho?

As Regras do Jogo, publicadas pela FIFA, descrevem diversas situações em que o árbitro deve aplicar o cartão vermelho. Em resumo, essas situações envolvem condutas violentas, falta de respeito às regras e outros comportamentos considerados inaceitáveis no campo de jogo. Abaixo, detalhamos as principais razões pelas quais um jogador pode ser expulso com cartão vermelho.

Agressão física

A agressão física direta é uma das principais causas de expulsão imediata com cartão vermelho. Se um jogador agride intencionalmente outro jogador, árbitro, técnico ou qualquer pessoa dentro de campo, o árbitro deve aplicar o cartão vermelho. A agressão pode incluir socos, chutes, cabeçadas ou qualquer tipo de ataque físico fora da disputa de bola. A violência física no futebol é severamente punida para garantir a integridade dos jogadores e o espírito esportivo do jogo.

Um exemplo famoso de expulsão por agressão foi o incidente com Zinédine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006. Zidane foi expulso com cartão vermelho após dar uma cabeçada no jogador italiano Marco Materazzi. Esse tipo de comportamento é punido sem hesitação pelas regras do futebol.

Jogada violenta

Além de agressões diretas, uma jogada violenta durante a disputa de bola também pode resultar em cartão vermelho. Isso ocorre quando o jogador utiliza força excessiva ou desproporcional em uma jogada, colocando em risco a integridade física do adversário. Um exemplo comum é o carrinho de "pé alto", onde o jogador entra de maneira perigosa, com as travas da chuteira levantadas, em direção ao adversário.

Jogadas como essa são consideradas extremamente perigosas, pois podem causar lesões graves, como fraturas e torções. Quando o árbitro julga que a entrada foi violenta e imprudente, ele pode expulsar o jogador imediatamente, mesmo que a intenção inicial tenha sido disputar a bola.

Impedir uma oportunidade clara de gol

Se um jogador impede intencionalmente uma oportunidade clara de gol com uma falta, o árbitro pode aplicar o cartão vermelho. Isso geralmente acontece quando um defensor comete uma falta grave sobre um atacante que está prestes a marcar, seja segurando, derrubando ou obstruindo o adversário de forma ilegal.

Esse tipo de infração é comumente visto em situações de contra-ataque, onde o defensor, sem opções para impedir o avanço do atacante, opta por cometer uma falta que impeça diretamente o gol. Essa ação, conhecida como "último homem", resulta na expulsão do jogador que cometeu a infração, já que ele retirou uma oportunidade clara e direta de gol para o adversário.

Uso intencional da mão para evitar um gol

Outro motivo clássico para a expulsão direta é o uso intencional da mão para impedir um gol. Um dos exemplos mais famosos dessa infração aconteceu na Copa do Mundo de 2010, quando o atacante uruguaio Luis Suárez usou deliberadamente as mãos para impedir que uma bola entrasse no gol durante a prorrogação de um jogo contra Gana. Suárez foi expulso com cartão vermelho imediatamente, e a equipe adversária teve a chance de cobrar um pênalti (que foi desperdiçado).

Esse tipo de comportamento é severamente punido porque o jogador está usando uma parte do corpo que não é permitida (a mão) para mudar o resultado direto da jogada, algo que vai contra as regras fundamentais do futebol.

Conduta violenta fora da disputa de bola

A conduta violenta fora da disputa da bola também pode resultar em cartão vermelho. Isso inclui gestos agressivos, ameaças, confrontos físicos ou insultos que extrapolam o espírito esportivo. Se um jogador agride um adversário ou outro membro da equipe de forma violenta, mesmo fora da jogada, o árbitro pode punir essa ação com a expulsão.

Além disso, ofensas verbais graves, como insultos racistas, homofóbicos ou de qualquer natureza discriminatória, são punidas com cartão vermelho. Nos últimos anos, a FIFA e outras entidades esportivas têm adotado uma política de tolerância zero para essas infrações, fortalecendo as medidas disciplinares para manter o respeito dentro de campo.

O impacto de um cartão vermelho no jogo

Receber um cartão vermelho afeta diretamente o andamento da partida. Ao ser expulso, o jogador deve deixar o campo imediatamente, e sua equipe continua jogando com um jogador a menos, o que pode impactar negativamente sua capacidade de competir. Além disso, o jogador expulso pode receber uma suspensão de uma ou mais partidas, dependendo da gravidade da infração e das regras da competição.

O cartão vermelho não apenas muda a dinâmica de uma partida em andamento, mas também pode ter consequências de longo prazo para a equipe. Em torneios de eliminação direta, como a Copa do Mundo, a expulsão de um jogador-chave pode prejudicar as chances de avanço de uma equipe. Em campeonatos nacionais ou continentais, um jogador expulso pode ser suspenso por várias partidas, afetando o desempenho da equipe em jogos subsequentes.

Cartão vermelho direto e segundo cartão amarelo

Existem duas formas principais de um jogador ser expulso de campo: por receber um cartão vermelho direto ou ao acumular dois cartões amarelos na mesma partida. O cartão vermelho direto é aplicado em situações graves, como as mencionadas acima, enquanto o segundo cartão amarelo resulta em expulsão automática. No caso de acumulação de dois amarelos, o jogador é expulso, mas a infração que levou ao segundo cartão não precisa ser tão grave quanto aquelas que resultam em um vermelho direto.

O papel do VAR no cartão vermelho

Com a introdução do VAR (árbitro assistente de vídeo), o uso do cartão vermelho ganhou um novo contexto. O VAR pode ser utilizado para revisar decisões sobre expulsões, garantindo que o árbitro tenha todas as informações necessárias para tomar a decisão correta. Isso significa que, em lances que não são claros à primeira vista, o VAR pode revisar a jogada e sugerir ao árbitro uma expulsão, caso tenha havido uma infração que justifique o cartão vermelho.

O VAR é usado para corrigir "erros claros e óbvios", e isso inclui lances de cartão vermelho que podem ter passado despercebidos pelo árbitro em campo. Com isso, a tecnologia busca trazer mais justiça e precisão às decisões, minimizando erros humanos que possam comprometer o resultado do jogo.