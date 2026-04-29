Torcedores vibram com feito de Cristiano Ronaldo: 'Vai passar'

O Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), dentro de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. No confronto, Cristiano Ronaldo foi o responsável por marcar o primeiro gol da partida. Com o feito, ele alcançou a marca de 970 gols na carreira.

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O gol do português aconteceu já na segunda etapa do jogo. O cronômetro marcava 30 minutos do segundo tempo quando Cristiano Ronaldo subiu mais que a defesa adversária, em meio a uma cobrança de escanteio, para marcar de cabeça.

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Agora, faltam apenas 30 gols para o português chegar à incrível marca de 1000 gols na carreira. Diante do cenário, torcedores e fãs do jogador repercutiram o novo gol do astro do futebol nacional e iniciaram contagem para o fim da meta de Cristiano Ronaldo.

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Veja a repercussão abaixo:

João Felix foi o responsável por dar assistência para o gol número 970 de Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

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Gols de Cristiano Ronaldo por clubes

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, do Al-Nassr e de Portugal. Além disso, o atacante marcou mais de 100 gols pelo Manchester United e Juventus, sendo o único atleta a balançar as redes ao menos 100 vezes por quatro clubes diferentes.

1 . Real Madrid: 450 gols 2 . Manchester United: 145 gols 3 . Portugal: 143 gols 4 . Al-Nassr: 126 gols 5 . Juventus: 101 gols 6 . Sporting: 5 gols

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Como foram os gols de CR7 na carreira?

Embora tenha ficado marcado por gols de pênaltis, Cristiano Ronaldo balançou as redes apenas 179 vezes da marca da cal. O atacante possui a maioria de seus gols com o pé direito, além de ter balançado mais as redes com a perna canhota do que com a cabeça.