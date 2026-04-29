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Torcedores vibram com feito de Cristiano Ronaldo: 'Vai passar'

Atacante alcançou a marca de 970 gols na carreira

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
19:16
Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
imagem cameraCristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
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O Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 2 a 0, nesta quarta-feira (29), dentro de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. No confronto, Cristiano Ronaldo foi o responsável por marcar o primeiro gol da partida. Com o feito, ele alcançou a marca de 970 gols na carreira.

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O gol do português aconteceu já na segunda etapa do jogo. O cronômetro marcava 30 minutos do segundo tempo quando Cristiano Ronaldo subiu mais que a defesa adversária, em meio a uma cobrança de escanteio, para marcar de cabeça.

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Agora, faltam apenas 30 gols para o português chegar à incrível marca de 1000 gols na carreira. Diante do cenário, torcedores e fãs do jogador repercutiram o novo gol do astro do futebol nacional e iniciaram contagem para o fim da meta de Cristiano Ronaldo.

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Veja a repercussão abaixo:

Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
João Felix foi o responsável por dar assistência para o gol número 970 de Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

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Gols de Cristiano Ronaldo por clubes

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, do Al-Nassr e de Portugal. Além disso, o atacante marcou mais de 100 gols pelo Manchester United e Juventus, sendo o único atleta a balançar as redes ao menos 100 vezes por quatro clubes diferentes.

    1.
  1. Real Madrid: 450 gols
    2. 2.
  2. Manchester United: 145 gols
    3. 3.
  3. Portugal: 143 gols
    4. 4.
  4. Al-Nassr: 126 gols
    5. 5.
  5. Juventus: 101 gols
    6. 6.
  6. Sporting: 5 gols

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Como foram os gols de CR7 na carreira?

Embora tenha ficado marcado por gols de pênaltis, Cristiano Ronaldo balançou as redes apenas 179 vezes da marca da cal. O atacante possui a maioria de seus gols com o pé direito, além de ter balançado mais as redes com a perna canhota do que com a cabeça.

    1.
  1. Pé direito: 617 gols
    2. 2.
  2. Pé esquerdo: 183 gols
    3. 3.
  3. Cabeça: 157 gols
    4. 4.
  4. Joelho: 3 gols
    5. 5.
  5. Coxa: 1 gol
    6. 6.
  6. Quadril: 1 gol

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